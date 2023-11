Politica Energia. Mazzetti (FI): "Bene Governo su geotermia. Fonte preziosa per Toscana" 28 novembre 2023

Roma: “Il Governo ha varato un pacchetto di misure concrete per superare, in modo strutturale, la crisi energetica, tenendo insieme gli obiettivi di decarbonizzazione e di autosufficienza energetica. Oltre alla semplificazione per le rinnovabili e il rilancio della produzione nazionale di gas – ricordo che abbiamo riserve stimate intorno ai 70 miliardi di metri cubi -, mi trova pienamente concorde la scelta di sostenere la produzione geotermica, che ad oggi, secondo le stime, fornisce circa 6 terawattora all’anno, con il rinnovo delle concessioni. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha enormi potenzialità di sviluppo, soprattutto nel territorio toscano e in particolare nel senese e nel grossetano, purché ci sia un quadro normativo chiaro e stabile”. Questo il commento di Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente, sul decreto energia.

