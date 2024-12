Emergenza freddo Unità di strada, attivati dalla ASL

Nessuno può fare tutto, ma tutti possiamo fare qualcosa. Lo scrive la Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento, impegnata in questi giorni nel " servizio emergenza freddo", su attivazione della asl sud est, distretto delle Colline dell'Albegna; Un protocollo che viene rinnovato ogni anno, in accordo con i Comuni della zona distretto Colline dell'Albegna, che sono otto e le associazioni di Volontariato del " terzo settore". Collabora nello specifico il Comune di Orbetello, a messo a disposizione di Cri in comodato una stanza per l'accoglienza.

Protocollo che sarà rinnovato, dopo una riunione specifica che si è tenuta in questi giorni, convocata dalla dottoressa e direttore asl di zona Caldesi, anche per l'anno 2025.

Sono previsti pattugliamenti serali delle zone individuate per ogni associazione, nella serate fredde, l'aiuto ed il supporto di queste persone ( viveri, bevande calde, generi di

supporto, sacchi a pelo, coperte), la possibilità, con l'ovvio consenso degli interessati di un ricovero per la notte, messo a disposizione dal Comune di Orbetello e gestito dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato Cri Costa d'Argento rimane fortemente impegnato non solo nei servizi di trasporto ed emergenza, ma anche in questi socio assistenziali, Comitato che sta individuando nuovi operatori volontari.