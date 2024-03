Elezioni Provincia di Grosseto: Vince il centrodestra sul centrosinistra sei a quattro

“Il presidente Limatola adesso non ha più la maggioranza”



Grosseto: Ribaltone in provincia, il centrodestra fa cappotto e si aggiudica sei consiglieri su dieci. Al centrosinistra vanno solamente quattro consiglieri. Adesso il presidente Francesco Limatola, eletto due anni, si ritrova in “minoranza” con l’appoggio di soli quattro consiglieri. La percentuale ufficiosa dei votanti alle 20:00 alla chiusura dei seggi è stata del 89,26%. Questi i risultati delle due liste e i candidati risultati eletti (in grassetto).





Centrosinistra - "La provincia in Comune", totale voti 38.677 (risultato ufficioso): Gianfranco Chelini, Valentino Bisconti, Ciro Cirillo, Marco Balocchi, Monica Fanciulli, Aibla Danushi, Francesca Mondei, Bice Ginesi, Lorenzo Rossi, Lorenzo Balestri.





Centrodestra - "Per la nostra provincia", totale voti 54.677 (risultato ufficioso): Guendalina Amati, Danilo Baietti, Walter Capitani, Amedeo Gabbrielli, Catia Galeazzi, Carla Minacci, Angelo Pettrone, Alfiero Pieraccini, Paola Ricci, Michele Vaiani.

(Risultati ufficiosi)









