Elezioni, Maule (CDX): "Attuiamo politiche di contrasto contro il calo demografico"

Gavorrano: "L'incontro di Gavorrano è stato per noi un'importante occasione di confronto e di riflessione riguardo il problema del calo demografico . Uno dei temi meno dibattuti di tutta quanta la campagna elettorale, sebbene sia uno dei più rilevanti del nostro territorio", afferma Andrea Maule – candidato a sindaco per il Centrodestra di Gavorrano.







"Un problema che ci portiamo dietro in modo significativo già dal momento delle chiusure delle miniere, e che si è talmente cronicizzato da essere quasi del tutto sparito dall’agenda politica, fino a diventare, anche agli occhi dell’opinione pubblica, non più così urgente. La riduzione progressiva del numero dei residenti, in special modo nelle realtà piccole e periferiche come la nostra, è d’altronde una problematica di importanza capitale che, nel nostro caso, può segnare realmente le sorti dell'intera comunità gavorranese.

È ovvio che una questione di tale portata non può essere interamente demandabile alle competenze di un sindaco, ma richiede un'azione sinergica e trasversale da parte di più soggetti coinvolti ai vari livelli istituzionali (Europa in primis). Purtroppo Gavorrano, negli ultimi anni, ha chiuso molte attività, ridotto il numero dei servizi e generato una condizione di forte scoraggiamento nei confronti di chi, in realtà, vedrebbe il nostro territorio come luogo ideale di residenza. Mi riferisco in particolar modo a coloro che vivono nei centri urbani importanti e che vedono, proprio in Gavorrano, la possibilità concreta di abbracciare un modello di vita fatto a misura di persona.





Attrarre, attraverso politiche altamente incentivanti, nuovi investitori capaci di generare gettito fiscale e nuovi posti di lavoro dovrà essere il primo passo di un processo articolato, teso a garantire, per i nostri cittadini e per chi deciderà di vivere qua, standard di vita accettabili. Tra le politiche da adottare, in modo diretto, sarà fondamentale procedere con lo snellimento degli iter autorizzativi e operare un intervento orizzontale di semplificazione che coinvolga tutti gli uffici del comune.

Parallelamente andranno messe in atto delle azioni mirate. Tra le più importanti ci sarà sicuramente l'istituzione del tempo pieno in tutte le scuole primarie del comune, che consentirà alle famiglie di stringere un legame più forte con il territorio. Ma anche raggiungere la piena copertura web, non solo dei centri abitati, ma anche delle case sparse e delle zone interessate al piano di sviluppo artigianale (Bagno di Gavorrano – Le Basse). Insomma di fronte ad una sfida così grande leve, seppur piccole, da utilizzare ci sono. L'importante è agire in fretta e bene, smettendo di fare finta che il problema demogrrafico non ci riguardi", conclude Andrea Maule – candidato a sindaco per il Centrodestra di Gavorrano.