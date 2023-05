Elezioni a Gavorrano: PRC sostiene i candidati di Sinistra Italiana

Gavorrano: Rifondazione Comunista sostiene la candidatura a Sindaca di Stefania Ulivieri, espressione di una coalizione di centro sinistra che finalmente ha ritrovato la sua unità a Gavorrano.



«Tante sono state le iniziative organizzate durante questa campagna elettorale - si legge nella nota -, ma non abbiamo ancora ultimato la nostra attività. Un’attività che ha anche lo scopo di riportare la Sinistra in Consiglio Comunale a Gavorrano, stavolta in maggioranza e nella squadra che governerà il Comune.

Rifondazione Comunista invita quindi i suoi elettori e le sue elettrici ad esprimere le proprie preferenze per il/la consigliere/a comunale tra i nominativi di Nicola Menale, Massimo Borghi, Patrizia Scapin, espressione di Sinistra Italiana. Ricordiamo infatti che è possibile esprimere due preferenze, se di genere diverso.

Auguriamo a tutti e tutte i/le candidati/e della coalizione un ottimo risultato, perché Gavorrano dovrà proseguire nella tradizione di non consegnare il Comune nelle mani degli amici di Vivarelli Colonna».