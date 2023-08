Educazione Finanziaria con il Club Soroptimist Orbetello Costa d'Argento

Si, venerdì pomeriggio scorso nella Sala espositiva della polveriera Guzman alla laguna di levante ad Orbetello si e' tenuto un iinteressante evento di "Educazione Finanziaria" organizzato dalle "sorores" del Soroptimist International Orbetello Costa d'Argento con il patrocinio dei quattro Comuni di Monte Argentario, Orbetello, Capalbio e Magliano in Toscana.



Dopo i saluti della presidente la dottoressa Edy Rita Bronchi, il convengno è stato tenuto da rappresentanti della Banca Mediolanum, dott. Leonardo Gambassi e dal dott. David Mannini alla presenza del dott. Gianni Morganti, con numerose tavole esplicative illustrando la situazione finanziaria e patrimoniale globale e nazionale con i diversi bisogni e comportamenti generazionali nel corso di questi ultimi cento anni e consigli a breve medio e lungo termine in considerazioni delle mutate situazioni bancarie e tecnologiche e della diminuita natalita'. Alla fine dell'evento e' stata "spillata" la nuova socia del Club Soroptimist, Paola Pallotta delle Poste Italiane, volontaria attiva Abio - Associazione per il bambino in Ospedale e successivamente è stato offerto ai presenti un delizioso aperitivo con il contributo della Petite Patisserie di Orbetello, Mediolanum e Remax.

Bravissime come sempre le "sorores", le sorelle migliori del Soroptimist Orbetello Costa d'Argento, eredi di 100 e più anni di storia del famoso sodalizio internazionale, ad organizzare periodici convegni con tematiche importanti e attualissime. Presente nel parterre il comandante Daniele Busetto di Artemare Club che segue il sodalizio dalla sua costituzione e ha in bella esposizione il loro vessillo nella sede dell'associazione.

Il Soroptimist International è una organizzazione no profit, vivace e dinamica per donne di oggi impegnate in attività professionali e manageriali, per un mondo dove le donne possano realizzare il loro potenziale individuale e collettivo, le loro aspirazioni e avere pari opportunità, nasce in America nel 1921 da Violet Richardson Ward - una donna colta, sportiva e coraggiosa di origine inglese, diplomata a Berkeley in una delle migliori università a stelle e strisce, che ha vissuto quasi tutta la sua vita in città di mare e che ha anche insegnato tecniche di salvamento in acqua alla Croce Rossa statunitense, molto simili a quelle odierne - opera in tutto il mondo con azioni concrete e opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete delle socie e la cooperazione internazionale con enti mondiali come ONU, FAO, Unhcr e Unicef, per ricordarne alcuni.