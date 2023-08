Educamp del CONI a Sorano con l'Asd Fossombroni

Grosseto: L'associazione Fossombroni con la collaborazione del comune di Sorano, l'Istituto comprensivo di Sorano e la pro loco di Sorano, Gruppo Sportivo Sorano, organizza l'Educamp a Sorano. Calcio, sport, cultura e tanto divertimento da domenica 20 agosto a venerdì 25 agosto. Fondamentale l'intervento del sindaco di Sorano Pierandrea Vanni che per la realizzazione del progetto è riuscito a coinvolgere scuole, associazioni e il territorio del comune. Il camp è rivolto a ragazzi dai 6 ai 14 anni che potranno scegliere tra due opzioni : opzione A che prevede la partecipazione al progetto dal mattino al tardo pomeriggio, pranzo incluso e l'opzione B che prevede in aggiunta la cena e il pernottamento in loco.



Le attività saranno svolte da docenti di scienze motorie e allenatori qualificati, seguendo un preciso programma che avrà come perno fondamentale il confronto e il divertimento. Ovviamente oltre al calcio, i ragazzi potranno cimentarsi anche in altri sport come il touch tennis, la pallamano, l'atletica, il baseball, la pallavolo e molto altro.

Tutto questo solo la mattina, mentre al pomeriggio sono previste altre attività come io relax alle terme di Sorano, il trekking a Vitozza, nella città vecchia di Sorano e lungo le vie cave.

Per ulteriori informazioni contattare il prof Giovanni Castelli al 3276339401 o il prof Amedeo Gabrielli al 3290774527