Ecco la squadra di Scarlino Futura. Tutti i nomi

Scarlino: Scarlino Futura si presenta alle elezioni Comunali con una squadra fatta di scarlinesi accomunati dall'amore per il territorio e interessati alla politica, con il desiderio di vedere realizzato un progetto condiviso da tante generazioni. Molti candidati mettono a disposizione l'esperienza politica maturata in questi anni, i giovani portano l'entusiasmo di cui Scarlino ha bisogno.





La lista dà voce al malcontento per l'operato dell'Amministrazione comunale uscente, che in 5 anni non si è distinta per un reale cambio di passo. Da qui nasce la decisione di candidare a sindaco Monica Faenzi, che mette a disposizione approfondite competenze politiche e amministrative, spirito istituzionale e grande determinazione. È un'opportunità imperdibile per Scarlino, che ha finalmente l'occasione di crescere e fare il salto di qualità con un sindaco vero, competente e autorevole.

Purtroppo il centrosinistra nei decenni di amministrazione ha deluso la cittadinanza e il sindaco Travison negli ultimi cinque anni ha governato in continuità con il passato: Scarlino Futura propone invece un programma serio, concreto, lungimirante, puntando sulle qualità del territorio, sulla vocazione turistica, senza lasciare che progetti imposti dall'alto continuino a stravolgere la natura di questa terra. E soprattutto lasciando ai cittadini la possibilità di partecipare ed esprimersi sulle grandi scelte che riguardano il Comune.



La lista di Scarlino Futura è così composta, come emerso dalla presentazione di lunedì 6 maggio nella ex sala Combattenti di via Matteotti a Scarlino Scalo, gremita di cittadini e stracolma di entusiasmo: Ilenia Biagiucci, 23 anni studentessa universitaria; Giacomo Magagnini, 40 anni responsabile manutenzioni; Renzo Fedi, 69 anni imprenditore agricolo; Noris Guidoni, 71 anni imprenditore agricolo; Paolo Raspanti, 58 anni specialista ambientale; Enrico Pastorelli, 54 anni commerciante; Letizia Canepuzzi, 43 anni, impiegata; Francesca Petri, 23 anni lavoratrice dipendente; Salvatore Aurigemma, 69 anni, pensionato; Stefano Campodonico, 53 anni operaio specializzato; Niccolò Peggi, 24 anni impiegato; Silvia Ferrari, 52 anni disoccupata.

Nel corso della presentazione il candidato sindaco Monica Faenzi ha ribadito come a Scarlino vi sia una sola lista di centrodestra, Scarlino Futura appunto, libera dai poteri forti e dalle logiche d’interesse che per decenni hanno impedito al territorio di fare il salto di qualità.