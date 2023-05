Ecco gli orari degli uffici turistici di Scarlino

I due punti informativi al porto turistico del Puntone e nel centro urbano capoluogo riaprono i battenti



Scarlino: Gli uffici turistici di Scarlino riaprono i battenti in vista dell’inizio della stagione turistica. I punti informativi comunali sono due: uno si trova nel centro urbano capoluogo, nella sede della Biblioteca Mariotti in via Citerni, e l’altro nella galleria commerciale del porto turistico del Puntone, in viale Garibaldi. Gli uffici lavorano in sinergia per offrire ai turisti le informazioni necessarie per vivere al meglio la loro vacanza a Scarlino. L’info point del porto turistico a maggio e a giugno aprirà il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 9 alle 13, mentre quello in biblioteca aprirà il sabato, dalle 16 alle 19, e la domenica e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

A luglio e ad agosto al Puntone l’ufficio sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e a Scarlino sempre tutti i giorni ma dalle 19 alle 22. Fino al 17 settembre al porto turistico l’info point sarà aperto con lo stesso orario e negli stessi giorni di agosto mentre nel capoluogo il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.