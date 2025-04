Eblart, aumentano i contributi per famiglie, lavoratori e imprese

Civitavecchia: “Lavoratori, imprese e famiglie ora possono contare su un sostegno al reddito ancora più importante”. Eblart: crescono le voci per cui dal 7 aprile sarà possibile richiedere il contributo. A darne notizia è Riccardo Pera, responsabile dell’area Politiche per il lavoro della Cna di Viterbo e Civitavecchia, membro del consiglio di amministrazione dell’Ente bilaterale del Lazio per l’artigianato, di cui la Cna di Viterbo e Civitavecchia è sportello.

Eblart fornisce una lunghissima serie di contributi suddivisi per le tre categorie. Si va dalle tasse universitarie alle attività sportive, dagli eventi culturali all’energia elettrica, dall’acquisto di veicoli commerciali a quello dei testi scolastici, fino a rette, trasporto e mensa scolastica. Una lista che adesso si allunga anche grazie al lavoro di Pera all’interno del cda.

“La mia presenza in Eblart – dice Pera – è sempre stata finalizzata all’equiparazione delle prestazioni tra gli artigiani e i dipendenti, rettificando e migliorando quelle che possiamo mettere in campo per la nostra categoria, restando allo stesso tempo equi con i lavoratori. L’obiettivo è far vivere meglio loro e le famiglie: solo così anche l’impresa sarà forte”.

Pera è al suo secondo mandato quadriennale nel cda di Eblart. “Tante nuove prestazioni – spiega – le avevamo introdotte dopo il covid: le imprese che hanno aderito a Eblart in quel periodo sono raddoppiate. Con questo nuovo regolamento, in vigore dal 7 aprile, grazie all’esperienza degli ultimi anni abbiamo migliorato quelle prestazioni e ne abbiamo inserite ulteriori. Perché nel frattempo si è evoluta la richiesta delle imprese artigiane. Ci sono infatti nuove esigenze, come le certificazioni F-Gas e Cermi”.

Di seguito le principali novità suddivise per categoria.

Lavoratori.

Congedo parentale: il contributo integra l’indennità del 30% corrisposta dall’Inps, fino a garantire l’80% della retribuzione percepita nel mese precedente l'inizio dell'astensione dal lavoro, per un periodo complessivo tra i genitori di sei mesi, entro i primi 12 anni di età del bambino. Per entrambi i genitori.

Attività sportive.

Al lavoratore va un contributo fino a un massimo di 300 euro per le attività sportive, ora anche se il lavoratore ha figli a carico.

Energia elettrica.

Una tantum da 200 euro con Isee ora innalzato da 25mila a 40mila euro.

Bonus cultura.

Contributo da 250 euro annui per l’acquisto di libri (esclusi testi scolastici/universitari), biglietti di cinema, teatro, concerti, mostre, musei, siti archeologici, visite guidate, corsi musicali, corsi di cucina, corsi di recitazione, corsi di lingua, corsi di informatica e corsi di grafica. Il contributo ora può essere richiesto anche per i figli, coniuge o convivente.

Integrazione fondo FSBA.

Passa da 8 a 12 settimane.

Imprese.

Certificazioni F-Gas e Sermi: il contributo per l’acquisizione e il rinnovo delle certificazioni Sermi e F-Gas è pari al 30% delle spese sostenute e certificate da fatturazione, per un massimo di 800 euro. Quello per l’acquisizione e il rinnovo del patentino F-Gas è sempre del 30% delle spese sostenute e certificate da fatturazione, per un massimo di 500 euro.

Famiglie

Rette asilo nido: il contributo viene innalzato a 600 euro per ogni figlio.

Trasporto e mensa - Scuola dell’infanzia e scuola elementare: il contributo viene innalzato a 600 euro per ogni figlio.

Retta scuola dell’infanzia: il contributo viene innalzato a 600 euro per ogni figlio.

Assistenza ai familiari disabili.

Eblart eroga al lavoratore 800 euro annui.

“Questi – conclude Pera – sono solo gli ultimi ritocchi, ma la lista delle prestazioni è davvero lunghissima e consente di ammortizzare costi per centinaia, se non per migliaia di euro. In tempi difficili come quelli attuali, crediamo che sia una boccata di ossigeno per famiglia, lavoratori e imprese”.