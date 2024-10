È tutto pronto per la prima edizione della ciclostorica “La Batignanese”

Domenica 13 ottobre la partenza da Batignano della manifestazione organizzata da Fiab Grosseto con Ciclostorici Maremmani e Scuderia 2 di Picche in collaborazione con il Comune di Grosseto



Grosseto: È nata da un un’idea del gruppo Ciclostorici Maremmani e della Scuderia 2 di Picche ed è organizzata in collaborazione con Fiab Grosseto Ciclabile Aps e sostenuta dal Comune di Grosseto e da numerose attività commerciali del territorio. La prima edizione de “La Batignanese”, la ciclostorica grossetana, è pronta a partire: il via domenica 13 ottobre da Batignano.

«Le iscrizioni non mancano – dichiarano gli organizzatori Angelo Fedi e Stefania Rustici, a palazzo comunale per la presentazione ufficiale dell'evento con con il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale, accompagnati dall’ex campione di mountain bike Claudio Caporali e Manola Vergari in rappresentanza della storica ditta grossetana Tommasini Cicli, sponsor dell’evento –. Negli ultimi giorni abbiamo superato le 70 prenotazioni e abbiamo richieste da parte di gruppi che arriveranno nei giorni a ridosso dell’evento: non male per una ciclostorica alla prima edizione, visto anche il moltiplicarsi di manifestazioni simili in tutta Italia».

Per partecipare alla ciclostorica “La Batignanese” saranno ammesse biciclette da corsa su strada, da mezza-corsa o da ciclocross costruite prima del 1987, oppure bici da montagna costruite prima del 1996. I ciclisti dovranno indossare abbigliamento vintage originale, oppure una riproduzione fedele, anche se – per garantire una maggiore sicurezza – sarà consentito un moderno casco di protezione. “La Batignanese” prevede due percorsi, lungo e corto, entrambi con partenza e arrivo dal centro storico di Batignano e tragitto su strade prevalentemente asfaltate e tratti di strade bianche. Il percorso lungo si estende per circa 60 chilometri e raggiunge il borgo di Montepescali, mentre il percorso corto si sviluppa su circa 40 chilometri, con un'altimetria facile e adatta a tutti, e segue il percorso lungo fino al primo dei due ristori previsti sul percorso. Al percorso corto è possibile partecipare anche con altri tipi di bicicletta, come accompagnatori dei “ciclostorici”.

Il programma prevede il raduno agli impianti sportivi di Batignano dalle ore 8, dove i ciclostorici in regola con l’iscrizione potranno ritirare un ricco pacco gara con gadget esclusivi, come prodotti del territorio e il cappellino da ciclista confezionato dalla storica ditta Apis di Cremona, personalizzato con i colori della ciclostorica. Con la colazione offerta alla partenza, due ristori sul percorso e il pasto caldo all’arrivo a base di tortelli maremmani e carne alla brace, “La Batignanese” si propone come una vera e propria festa della bicicletta vintage, del benessere e dell’amicizia.

Iscrizioni e informazioni su https://www.fiabgrosseto.it/press/news/domenica-13-ottobre-2024-arriva-a-grosseto-la-batignanese-la-prima-edizione-del-raduno-bici-storiche-corsa-e-rampichini e sul profilo Instagram https://www.instagram.com/la_batignanese_ciclostorica/.

Nella foto: da sinistra Stefania Rustici, Riccardo Megale, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Angelo Fedi, Manola Vergari, Claudio Caporali