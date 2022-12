È morto O Rey Pelé, da sempre nella storia del calcio

Si è spento all'età di 82 anni, all'ospedale di Rio de Janeiro. Tre titoli mondiali, l'ultimo dei quali nel 1970 contro l'Italia.



Grosseto: Addio Pelé, O Rei del calcio amato da tutti. Si è spento all'Albert Eistein di Rio de Janeiro, dove era stato ricoverato dalla fine di novembre per un tumore. Aveva 82 anni.

Il presidente Luca ha decretato il lutto nazionale per tre giorni. Tutto il mondo, calcistico e non, piange un uomo buono e generoso, un uomo straordinario, vincitore di tre campionati del mondo, l'ultimo dei quali nel 1970 contro l'Italia, quando un grandioso colpo di testa trafisse la porta di Enrico Albertosi e per l'Italia fu buio totale.

Grande cordoglio in tutto il mondo all'arrivo della notizia della sua scomparsa. Un altro grande del calcio mondiale se ne va, dopo Maradona.

Tra gli altri tutte le squadre italiane hanno espresso il loro cordoglio, fra queste anche la Fiorentina, che lo ricorda per sempre nella storia del calcio, e lo stesso O Rei ha sempre avuto un grande rapporto con la viola per alcune amichevoli.

(foto pagina Facebook Pelé)