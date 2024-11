E-Distribuzione (società Gruppo Enel conferma la piena disponibilità a collaborare con Istituzioni

Roccastrada: "In riferimento al problema degli impianti di riscaldamento delle scuole di Sassofortino e Ribolla, nel territorio comunale di Roccastrada, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) conferma la piena disponibilità a collaborare con le Istituzioni per quanto di propria competenza", coì una nota della società elettrica.

"La società elettrica, infatti, ha già eseguito tutte le opere sulla rete elettrica ed è pronta per la connessione dell’impianto al sistema elettrico; tuttavia, i tecnici recatisi sul posto, per posare il contatore ed attivare la fornitura elettrica, hanno dovuto constatare l’impossibilità di procedere all’attivazione per l’incompletezza del vano contatore dell’edificio scolastico.

Ciò nonostante, i tecnici hanno proceduto alla posa del contatore, in modo da avere tutto predisposto per avviare il misuratore stesso e già domani, mercoledì 27 novembre, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale – che nel frattempo ha completato le opere a proprio carico – sarà effettuato l’intervento risolutivo e l’attivazione della fornitura elettrica", termina la nota.