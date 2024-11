Duecento musicisti sul palco del Teatro Moderno in Bolero e Carmina Burana

Grosseto: Duecento musicisti, diretti da Giacomo Loprieno, saliranno sul palco del Teatro Moderno di Grosseto sabato 16 novembre, alle 21, per “Bolero Carmina Burana”, un concerto in cui interpretano due classici della musica di tutti i tempi: il “Bolero” di Ravel e i “Carmina Burana” di Carl Orff.

L’Ensemble Symphony Orchestra è una delle formazioni più conosciute nel panorama artistico nazionale, con oltre 600 concerti all’attivo in tutta Europa, grazie ai molti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato. Nata all’interno dell’Orchestra della Toscana, l’Ensemble Symphony Orchestra si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei grazie alla versatilità e all'attenzione che ha per ogni tipo di genere musicale: il suo repertorio, infatti, spazia dalle arie d'opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale. La capacità di coinvolgere nei propri progetti solisti del jazz, del pop e del gospel, dimostra la straordinaria conoscenza dell’Ensemble Symphony Orchestra dei linguaggi e delle strutture diverse da quelle dei classici, oltre che una notevole esperienza nel live amplificato.

I biglietti per il concerto “Bolero Carmina Burana” sono disponibili sul circuito Ticket One al costo di 33 euro nel primo settore, 26 euro nel secondo, e 22 euro nel terzo più diritti di prevendita. Sarà possibile acquistare il biglietto anche la sera dello spettacolo al botteghino del Teatro Moderno di via Tripoli a Grosseto.