Due incontri tra Scienza e Letteratura: la Meccanica Quantistica e la Commedia di Dante

Grosseto: Per la prossima settimana la Società Dante Alighieri ha programmato due incontri.

Lunedì 3 Febbraio alle ore 17:00, presso il Polo culturale Le Clarisse, il Professor Marco Monaci terrà una conferenza dal titolo "Meccanica quantistica: i demoni di inizio secolo"

Alla fine del XIX secolo si insinuò fra i fisici l’idea che fosse stato scoperto tutto; la poderosa teoria elettrodinamica di Maxwell, era in grado di descrivere con estrema precisione le interazioni elettromagnetiche. Niente di più falso. Le vecchie teorie non sono sufficienti nello studio delle connessioni radiazioni-materia, specialmente a livello microscopico, come se le fondamenta di tutta la conoscenza fisica iniziassero a vacillare. La meccanica quantistica, teoria probabilistica e non più deterministica sviluppata a inizio del XX secolo, rappresenta probabilmente una delle più grandi conquiste dell’uomo, avendo profondamente trasformato la tecnologia, la scienza, la filosofia e persino l’arte.

Marco Monaci, laureato in astrofisica a Pisa, attualmente si occupa della dinamica e chimica del mezzo interstellare e di come esso regoli la nascita di nuove stelle e l’arricchimento chimico della nostra Galassia. Ha insegnato per diversi anni matematica e fisica sia nei Licei di Grosseto che nei Licei di Pisa. Ha recentemente vinto una borsa di studio per un Dottorato presso la Swinburne University of Technology di Melbourne, dove si dedicherà all'indagine di Galassie Ultra Diffuse, oggetti estremamente deboli e sfuggenti, che sembrano essere i fossili di antichissime galassie.





Venerdì 7 Febbraio alle ore 17:00, presso il Museo di Storia Naturale, Sergio Landi presenterà il suo libro "La Commedia come Metaverso". Interverranno il Professor Massimo Seriacopi e la Psicologa Paola Dei; l'incontro sarà coordinato dalla Professoressa Letizia Stammati.

Accompagnato dalle sue guide, Dante trasferisce la realtà di un mondo corrotto in una seconda vita, un Metaverso: cammino virtuale, quasi un diario di autoterapia, con il quale riannoda i fili spezzati della propria esistenza. Si trova così davanti a nuove frontiere del sapere, vedendo cose difficili da riferire, che si inseguono fra finito e infinito, creando geometrie variabili. Un inatteso mondo quantistico, il quale si offre a numerose interpretazioni...

Sergio Landi, Saggista, autore di "Odissea: Ulisse politico, manager, leader", "Tis, Omero chi", "Dante tra Amiata e Maremma", "Dialoghi nella Commedia", "La Pia in Dante".

Massimo Seriacopi, Docente, Ricercatore in Filologia Dantesca UniFi, autore di opere su Dante, Vicedirettore della Rivista "Letteratura italiana antica".

Paola Dei, Psicologa, pedagogista dell'audiovisivo, interprete dell'Arte, critica cinematografica e del Teatro, Direttrice artistica di progetti culturali.