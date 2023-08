Cronaca Donna investita su Via delle Collacchie. Trasferita a Siena in gravi condizioni 29 agosto 2023

Scarlino: I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle 21:54 della notte scorsa in via delle Collacchie nel comune di Scarlino per l'investimento di un pedone. Ferita una donna di 45 anni che dall'ospedale di Grosseto è stata trasferita con Elisoccorso Pegaso all'ospedale le Scotte di Siena in gravi condizioni. Sono intervenuti l'automedica di Follonica e l'ambulanza della Misericordia Follonica sessione Roccastrada. Sul posto anche i Carabinieri di Follonica. Seguici





