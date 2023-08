“Dona la spesa per gli animali” in Coop Amiatina

In tutti i negozi di Coop Unione Amiatina è stato possibile donare cibo per cani e gatti



Amiata: Negli ultimi anni si sono intensificati i rapporti tra Coop Amiatina e le associazioni di volontariato presenti sul territorio, attraverso i progetti Buon Fine e Buon Fine animali, raddoppiando il numero delle associazioni che raccolgono prodotti altrimenti destinati allo smaltimento.

Grazie a questi maggiori rapporti l’attività di raccolta delle giornate del 5 e 6 agosto 2023, dove i soci e clienti potevano donare cibo per animali è stata effettuata in tutti i punti di vendita e le quantità raccolte come racconta Fabiana Rosati presidente ENPA Amiata senese: “Anche quest'anno, con una crisi economica che ci tocca tutti e ci fa rinunciare a tanto, la raccolta alimentare per I nostri adorati animali è andata benissimo. Per noi è stata anche l'occasione ideale per farci conoscere da chi ci segue solo sui social e anche per programmare appuntamenti alla nostra oasi felina per adozioni. Un GRAZIE enorme ai dipendenti del negozio per l'impegno con cui ci aiutano e ai tanti clienti che hanno contribuito a riempire i nostri carrelli. Penso che per un paio di mesi saremo più tranquilli con le scorte”.





La coop Unione Amiatina è presente con 28 punti di vendita nelle provincie di Grosseto, Siena, Pisa, Firenze e Viterbo.