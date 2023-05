Domani il Grifone Meeting 2023

Tanti gli azzurri in gara allo Stadio Carlo Zecchini nel pomeriggio di sabato 27 maggio. Appuntamento alle ore 15:30



Grosseto: La lunga attesa è finita, sabato 27 maggio va in scena allo Stadio Carlo Zecchini la 13ma edizione del Grifone Meeting, manifestazione che da quest'anno cambia denominazione trasferendosi definitivamente a Grosseto grazie alla forte volontà dell'Amministrazione Comunale.

"Il meeting rappresenta in pieno il classico esempio di turismo e indotto sportivo" avevano dichiarato pochi giorni fa durante la presentazione il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e la Meeting Director Elisabetta Artuso, parole che in queste ore appaiono più veritiere che mai vedendo la pista e le pedane dello stadio cittadino già gremite di atleti e staff che stanno ultimando la loro preparazione in vista dell'evento.

Anteprima di Grifone Meeting alle 15:30 con i 100m Special Olympics, dove saranno impegnate le giovani leve dell'associazione Skeep, poi altri 18 eventi che vedranno, soprattutto nel mezzofondo, alcune tra le migliori specialiste azzurre tra cui le campionesse europee di cross Gaia Sabbatini e Federica del Buono, iscritte negli 800m (ore 17:20). Gare da cerchiare in rosso anche quella dei 400m maschili (17:00), dove gli azzurri Scotti, Benati e Meli trovano il bronzo europeo Alex Haydock-Wilson, e quella dell'asta femminile (17:00), con la primatista italiana Roberta Bruni e quella norvegese Lene Retzius. In chiusura di riunione i 100m con la jamaicana, argento olimpico nella 4x100m a Rio 2016, Sashalee Forbes, scesa pochi giorni fa alle Bermuda sotto gli 11", ed il connazionale Oshane Bailey, alla ricerca del primo sub-10" della carriera.





Tra le new entry dell'ultim'ora si segnala la presenza del Campione d'Irlanda 2021 John Fitzsimons negli 800m, atleta che a Grosseto vinse il bronzo Europeo Under 20 nel 2017, e dell'azzurro Yassin Bouih nei 1500m, anche lui nella formazione che ha vinto l'oro nella staffetta agli ultimi Eurocross.

Il Grifone Meeting in tv: prevista la diretta su Atletica.tv, sintesi su RaiSport (Canale 58) domenica 28 maggio dalle ore 18.45 alle 20.00.

L'orario delle gare: