Domani amichevole di Calcio A5 per il Memorial Sergio Franchini

di Franco Ciardi



Grosseto: Dopo appena due settimane di lavoro l’Atlante Grosseto, che in questa stagione parteciperà al campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie “A2”, sabato prossimo alle 15 si presenterà ai suoi tifosi affrontando in amichevole al Palabombonera la formazione del Futsal Prato militante in Serie “B” Nazionale, con in palio la 13’ edizione del “Memorial Sergio Franchini”, storico dirigente dell’Atlante Grosseto venuto a mancare alcuni anni fa.

Ricordiamo che nel 2011, prima edizione, il Memorial andò al Bubi Merano, due volte si aggiudicò la manifestazione la Poggibonsese, una volta il Real Livorno e le altre otto volte il Memorial Franchini se lo sono aggiudicato i ragazzi dell’Atlante Grosseto.

Al termine verranno effettuate le premiazioni con la presenza della signora Graziella Agnoletti, moglie del compianto Sergio, e altri componenti della famiglia.

L’Atlante Grosseto ha fatto la prima settimana di lavoro al Centro Sportivo di Roselle, grazie al patron del Grosseto Gianni Lamioni e di tutto lo staff che dirige il magnifico Centro Sportivo, sotto le cure del preparatore atletico Nicola Stagnaro e da sabato scorso è ritornato ad allenarsi al Palabombonera con il suo tecnico Alessandro Izzo, assente giustificato la prima settimana per motivi di lavoro.

E giovedì sera, come tutte le settimane sono andato al Palabombonera agli allenamenti per parlarecon il tecnico biancorosso per sentire le sue impressioni e come ha trovato i suoi ragazzi;

<<Ciao Alessandro e ben trovato in vista del prossimo campionato di serie "A2">>

<<Grazie Franco, si ricominciamo con grande entusiasmo e sono soddisfatto per il lavoro fatto da Nicola Stagnaro dato che ho trovato i ragazzi già in discrete condizioni e perché ho trovato un bel gruppo dove i ragazzi sono disponibili e i nuovi giocatori si sono perfettamente integrati con i "vecchi" e si respira aria buona. Izzo continua affermando che ha trovato dei ragazzi disponibili, con tanta fame e pronti a sacrificarsi per il bene della squadra.>>

Il tecnico piombinese poi annuncia che negli ultimi giorni si è aggregato al gruppo il nuovo acquisto Antony Imperato, e questo è il suo curriculum: ha iniziato nella società del suo quartiere per nove anni, a calcio a 11, poi lo hanno chiamato molte squadre e poi è andato a Bologna per tre anni, poi a Ravenna e all’Imolese e successivamente a Roma provando nel calcio a 5, ma poco dopo Imperato è ritornato a giocare nel calcio a 11 per due anni in promozione, uno al Castel San Pietro e l’altro nel Massa Lombarda, squadra dove quest’anno ha vinto il campionato.





<<Antony - continua Izzo - ha qualità, ci vorrà un pò di tempo ma sono contento di averlo con me in squadra. Poi non dimentichiamoci che il ragazzo viene dal settore giovanile del Bologna Calcio ed ha indossato la maglia della Nazionale under 15 dove segnò anche un gol contro la Spagna. Il passaggio al calcio a 11 gli ha fatto perdere conoscenze, ma ha tanta voglia di imparare.

Ma torniamo alla partita amichevole con il Prato di sabato prossimo, conclude Alessandro Izzo, dato che sarà un test molto importante per capire se qualche meccanismo è già entrato nella testa dei ragazzi, ma la cosa che più mi interesserà, sarà l’atteggiamento e la mentalità, questa settimana abbiamo lavorato bene e credo sarà una bella sfida.>>

Questi i convocati che si dovranno trovare alle 13,30 al Palabombonera: Brunelli, Tamberi, Guarducci, Cipollini, Baluardi, Gianneschi, Leandrinho, El Joari, Mateo, Liburdi, Imperato, Lessi, Kamberi.