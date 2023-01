Documento coordinamento provinciale di Grosseto per Elly Schlein segretaria del PD

Vedi tutti i nominativi maremmani che appoggiano la Schlein

Grosseto: Dopo l’incontro pubblico svolto a Grosseto, con l’assessora regionale Alessandra Nardini, che ha dato avvio alla campagna congressuale per Elly Schlein segretaria del Pd, si è tenuta una riunione del coordinamento provinciale della mozione, composto da componenti degli organismi provinciali e regionali, segretari di circolo e delle unioni comunali, dai GD e altri referenti locali. È emersa una grande soddisfazione per il successo della prima uscita pubblica, a conferma del forte interesse, entusiasmo e domanda di cambiamento che si stanno registrando ovunque verso Elly Schlein.

Nei prossimi giorni si terranno altri incontri precongressuali per presentare la mozione Schlein su tutto il territorio. Il clima positivo e il livello delle adesioni che stanno arrivando richiedono un forte e convinto impegno politico e organizzativo per raccogliere il maggior consenso nei congressi di circolo e alle primarie aperte. Occorre valorizzare la spinta straordinaria che, più che da gruppi dirigenti precostituiti, sta arrivando da tanti iscritti e simpatizzanti per Elly Schlein: è il valore aggiunto su cui ricostruire il nuovo PD a tutti i livelli.

Per il congresso del PD della Toscana, occorre elaborare e avanzare una proposta politica e una candidatura alla segreteria regionale in forte coerenza con il profilo innovativo offerto da Elly Schlein. In Toscana occorre ricostruire una tensione e una passione ideale e politica che negli ultimi anni si è affievolita, causando ripercussioni politiche negative non banali sulla tenuta organizzativa ed elettorale del Partito Democratico in tanta parte del territorio regionale. Serve un partito che offra ai toscani una nuova idea dello sviluppo sostenibile e della crescita dell’intera regione, in termini di qualità dei servizi, del lavoro e delle pari opportunità per le persone e per i territori, superando quei divari di governo e nelle relazioni politiche che in questi anni si sono particolarmente accentuati tra il capoluogo di regione il resto della Toscana. Occorre affermare un profilo chiaro che anche nella nostra regione segni la discontinuità necessaria per rispondere alla forte richiesta di cambiamento che arriva prepotentemente dal basso. Rifuggendo, quindi, da mediazioni al ribasso, funzionali solo alle dinamiche interne e non alla affermazione dei valori e dell’iniziativa del partito e che, come tali, non sarebbero comprese da chi oggi, anche grazie a Elly Schlein, torna a credere e a spendere tempo e passione nel PD.







Questi i nominativi del Comitato provincia Grosseto per Elly Schlein Segretaria PD

Badini Federico – Presidente Assemblea Prov.le, Segretario U.C. Castel Del Piano



Bai Lidia - Direzione Prov.le, Segretaria U.C. Massa Marittima

Balestri Lorenzo – Direzione Prov.le, Segretario Circolo Valpiana, Capogruppo Consiliare Massa M.ma

Baricci Simone – U.C. Grosseto

Bartalucci Manuele - Direzione Provinciale, Consigliere comunale Grosseto;

Bartoli Teresa – U.C. Scansano

Bassi Rodolfo – Direzione Prov.le, Segretario U.C. Orbetello

Catalani Barbara – Ass.re Comunale Follonica

Culicchi Leonardo – Direzione Provinciale, Consigliere comunale Grosseto

D’Amato Tiziana – GD Grosseto

Domenici Simone - GD Grosseto

Donati Marco – Direzione Prov.le, U.C. Capalbio

Garofalo Cosimo – GD Grosseto

Giardina Mario – U.C. Monte Argentario

Giommoni Luca – GD Grosseto, U.C. Castiglione della Pescaia

Guidoni Anna – Direzione Prov.le, U.C. Grosseto

Landi Alessandro - GD Grosseto

Lesh Hanna – Direzione Prov.le, U.C. Manciano

Marchini Cristian – Segretario Prov.le GD

Menchetti Alice – GD Grosseto, vicepresidente assemblea provinciale PD

Militello Alessandro – Direzione Prov.le, U.C. Scansano

Paffetti Monica – Comm.ne Reg.le Pari Opportunità, U.C. Orbetello



Passalacqua Luca – Direzione Prov.le, U.C. Semproniano

Pavone Angela – U.C. Grosseto

Perillo Fulvia – Direzione Prov.le, U.C. Grosseto

Pinzuti Barbara – Segreteria Prov.le, U.C. Follonica

Porta Matteo – GD Grosseto

Presenti Filippo – GD Grosseto

Querci Giulio – Direzione Prov.Le, U.C. Gavorrano

Ragusa Alessandro – Direzione Prov.le, U.C. Orbetello

Rompiconi Claudia – U.C. Grosseto

Rossi Mauro – Segretario circolo Braccagni

Sani Luca – Direzione Prov.le, U.C. Massa Marittima

Sbrana Claudio – Direzione pro.le

Scheggi Alessio – Presidente Direzione Prov.le, U.C. Grosseto

Sensi Christian – Direzione Prov.le, U.C. Grosseto

Stellini Giovanna – Vicepresidente assemblea Prov.le, U.C. Grosseto

Tosini Lucia – Direzione Prov.le – U.C. Roccalbegna

Valente Roberto – Direzione Prov.le, U.C. Grosseto

Zazzeri Flavio – Segreteria Prov.le, U.C. Massa Marittima