Dl Siccità Petrucci (FDI), Potenti (Lega) in Senato

Petrucci (FDI): “Con il Dl Siccità misure concrete per un problema ormai endemico”



Potenti (Lega): "Contro crisi idrica via libera a laghetti in aziende agricole"

Roma: Simona Petrucci, senatore di Fratelli d’Italia e relatore in Senato del cosiddetto dl Siccità, commenta l’approvazione da parte di Palazzo Madama del testo contenente numerosi provvedimenti per arginare un fenomeno dalle dimensioni sempre più preoccupanti. “Orgogliosa di essere stata relatore del dl Siccità approvato oggi in Senato – esordisce – con cui l’Italia si dota di un pacchetto di misure che, per la prima volta, ci consente di affrontare organicamente l’ormai cronica scarsità di risorse idriche che da tempo interessa la Nazione. Non si tratta più di un tema emergenziale ma di una condizione endemica in cui versa gran parte del territorio, Toscana compresa. Le notevoli precipitazioni di queste settimane, che come ben sappiamo in Emilia-Romagna, ma anche in Toscana e nelle Marche, hanno assunto dimensioni drammatiche, rappresentano proprio uno dei devastanti effetti della siccità, che rende il suolo impreparato ad accogliere il volume delle piogge. Dopo anni di immobilismo e inadeguatezza diamo un forte segnale di controtendenza, perché se è vero che i fenomeni della natura sono per certi versi imprevedibili, è altrettanto vero che noi siamo in grado di prepararci in maniera sistematica per mitigarne il più possibile gli effetti. Lo facciamo attraverso provvedimenti come l’istituzione di una cabina di regia per il costante monitoraggio delle necessità e di tutti i teatri di crisi, la nomina di un commissario straordinario, le incisive semplificazioni procedurali per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture idriche di cui abbiamo estremo bisogno, il rafforzamento del dialogo a diversi livelli istituzionali, i poteri di sostituzione. Queste ed altre misure – prosegue Simona Petrucci – daranno inoltre concreto sostegno al settore della produzione agricola, anche attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di evoluzione assistita (TEA) per produzioni più resistenti a fenomeni climatici e ambientali estremi. Il governo e la maggioranza – conclude - stanno affrontando con determinazione sin dal loro insediamento tutte le grandi questioni ancora aperte e, anche in questo caso, ci assumiamo le responsabilità di condurre in porto il programma per il quale i cittadini di hanno dato fiducia”.

Potenti (Lega): “La sburocratizzazione è un ottimo strumento per combattere la crisi idrica. Su questa logica si basa il mio emendamento al Dl Siccità approvato nel corso dell'esame del testo in commissione congiunte Ambiente ed Agricoltura al Senato e parte del testo che sarà votato in aula al Senato. La norma consentirà di realizzare vasche di raccolta delle acque per usi agricoli e pastorali, per tutto il periodo di durata della gestione commissariale, anche nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico, senza bisogno di autorizzazione. Esprimo soddisfazione per quest’approvazione seguita al via libera ad un mio odg allo stesso decreto che impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire un Albo delle fonti e delle sorgenti presso il Mase con lo scopo di realizzare un censimento di ogni fonte sul territorio nazionale non collegata alla rete idrica. Sono convinto che politica del fare incarnata dalla Lega e da questo governo sappiano offrire rimedi reali ed efficaci ai problemi della scarsità idrica”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.