Divieto di balneazione alla foce dell’Alma nell’area di Cala Civette

Scarlino: Il sindaco di Scarlino ha emesso un’ordinanza di divieto di balneazione per lo specchio d’acqua di fronte alla spiaggia libera di Cala Civette, nei pressi della foce dell’Alma. L’ordinanza si è resa necessaria a seguito della nota di Arpat che ha segnalato risultati sfavorevoli del prelievo dell’acqua, per il superamento dei parametri di legge dei valori di enterococchi intestinali. Sono in corso gli accertamenti del caso per capire quale sia la causa.



foto di repertorio