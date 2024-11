Diventa curatore per un giorno con il laboratorio de “Le case dell’arte”

Grosseto: In occasione della mostra “Le case dell’arte” un laboratorio per “diventare curatore per un giorno” giocando con le opere d’arte. Al Polo le Clarisse, sabato 16 novembre alle ore 17.30, Petra Paoli, curatrice dell’esposizione che resterà in via Vinzaglio fino a domenica 24 novembre, terrà un laboratorio rivolto ai più piccoli dal titolo "Il mio catalogo d'arte: diventa curatore per un giorno". La partecipazione al laboratorio costa 6 euro: per prenotare è possibile inviare una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com oppure chiamare in orario di apertura del museo il numero 0564 488066.

«Un laboratorio in cui i bambini – spiega la curatrice Petra Paoli – saranno invitati a scegliere le opere e a creare descrizioni e didascalie per raccontare le storie dietro ogni creazione».