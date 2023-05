"Dipendenze": il libro edito da Bibi Book si presenta alla libreria QB

Grosseto: Si intitola “Dipendenze” e raccoglie scritti di diversi autori che vanno a scandagliare i significati più reconditi di questa parola. Il libro, edito da Bibi Book, viene presentato oggi, martedì 2 maggio alle 18:00, alla libreria QB di Grosseto. Saranno presenti alcuni autori tra cui Costanza Ghezzi, Silva Gentilini, Fausto Carotti, Riccardo Bruni e Gianni Leoni.







IL LIBRO

Quali e quante forme di dipendenza conosciamo? Ne siamo mai stati vittime? Ombre che accompagnano silenziose la nostra vita, che la segnano irrimediabilmente, lusinghe che lasciano intravedere la possibilità di raggiungere ciò che desideriamo, o anche soltanto accarezzare per un istante un sogno. La dipendenza dai social, quella affettiva, quella dall’alcool, dalle sostanze stupefacenti, dal sesso, dal denaro, dal gioco, dai legami tossici, cos’hanno in comune? Sicuramente il senso di colpa che innescano, la convinzione di poter uscire in qualsiasi momento da quel circolo vizioso, l’illusione di essere più forti della dipendenza stessa e di poterla dominare.

Diciotto racconti profondamente dissimili fra loro offrono spaccati di vita che possono divertire, commuovere, fare soffrire. Sicuramente ci mostrano quanto sottile sia la linea di confine tra dipendenza e abitudine e quanto più ci sentiamo forti nell’avvicinarci ad essa quanto più siamo fragili e vulnerabili al punto da oltrepassarla inconsapevolmente.