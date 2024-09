Cronaca Dimessa dall'Ospedale, l'ambulanza accompagna paziente che vive in zona impervia 11 settembre 2024

11 settembre 2024 239

239 Stampa

Redazione

Grosseto: La Croce Rossa di Grosseto è stata allertata nel pomeriggio di ieri dalla centrale del 118 in supporto all’ambulanza della Misericordia di Manciano che riscontrava difficoltà nella dimissione di una paziente dall’ospedale per l’impervietà della strada di accesso all’abitazione. È stato quindi richiesto l’intervento dell'ambulanza fuoristrada Defender che ha prelevato la paziente dai colleghi a Porto Santo Stefano per dirigersi in località Campone e raggiungere l’abitazione attraverso una strada stretta, piena di curve a gomito e con pendenze fino al 95% che non sarebbe stata altrimenti percorribile da nessun altro mezzo di soccorso.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Dimessa dall'Ospedale, l'ambulanza accompagna paziente che vive in zona impervia Dimessa dall'Ospedale, l'ambulanza accompagna paziente che vive in zona impervia 2024-09-11T08:00:00+02:00 115 it La Croce Rossa di Grosseto è stata allertata nel pomeriggio di ieri dalla centrale del 118 in supporto all’ambulanza della Misericordia di Manciano che riscontrava difficoltà nella dimissione di una paziente dall’ospedale per l’impervietà della strada di accesso all’abitazione. PT1M /media/images/CRI-soccorso-in-zona-impervia-3.jpg /media/images/thumbs/x600-CRI-soccorso-in-zona-impervia-3.jpg Maremma News Manciano, Wed, 11 Sep 2024 08:00:00 GMT