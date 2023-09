"Didattica delle Emozioni", convegno formativo per insegnanti delle scuole comunali

Grosseto: Arriva a Grosseto “La didattica educativa”, il nuovo format nazionale di intervento educativo trasversale finalizzato al potenziamento delle competenze emotive ed empatiche negli alunni.



Mercoledì 13 e 27 settembre l’Aula Magna della Scuola di viale Einaudi ospiterà infatti il convegno formativo, denominato “Didattica delle Emozioni”, rivolto a tutte le insegnanti delle scuole comunali, sia paritarie che private.

“La manifestazione in oggetto ha come fine prioritario la costruzione dell’empatia e lo sviluppo dell’intelligenza emotiva – commentano il primo cittadino Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante – L’obiettivo è quello di incentivare, grazie al confronto con le insegnanti che quotidianamente vivono e si fanno carico delle difficoltà dei nostri ragazzi, un percorso condiviso affinché gli studenti possano crescere in un ambiente scolastico tranquillo, promuovendo il benessere e prevedendo forme di disagio giovanile”.