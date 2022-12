“Di-Vento – In-Vento”, incontro con Roberta Angeletti e Valentina Ilari

Martedì 20 dicembre, alle 17. La direttrice artistica Angeletti: “Un ponte tra la prima e la seconda parte di “PAGINEaCOLORI””



Tarquinia: “Un ponte tra la prima e la seconda parte del festival”. Così la direttrice artistica di “PAGINEaCOLORI” Roberta Angeletti definisce l’incontro online “Di-Vento – In-Vento” in programma martedì 20 dicembre, alle 17, che la vedrà protagonista insieme all’insegnante di scuola primaria Valentina Ilari. “Crescere, diventare grandi, inventare il proprio sguardo sulle cose e sul mondo nutrendosi di storie e immagini, scoprendo gli albi illustrati, fuori e dentro la scuola – prosegue Angeletti -. Questo incontro concilia la necessità di presentare gli albi che saranno oggetto della mostra in primavera, con la possibilità di riflettere su quanto il libro illustrato di qualità possa diventare strumento didattico prezioso nelle mani di un’insegnante appassionata, proprio come Valentina, autrice di “Non chiamateli libri!”, per Albatros Edizioni”.

Conclusa la prima parte, “PAGINEaCOLORI” si prenderà qualche mese di paura per il ritornare a primavera 2023, quando si terranno gli incontri con gli autori rivolti alle scuole e, per la prima volta, la mostra degli albi illustrati. “Abbiamo preso questa decisione perché ritenevamo giunto il momento di apportare un cambiamento che valorizzasse meglio l’esposizione, cui dovrebbero partecipare oltre 15 illustratori italiani e stranieri – conclude la direttrice artistica di “PAGINEaCOLORI” -. Nelle attività con gli studenti saranno coinvolti gli autori Alessandro Riccioni, Cristina Bellemo e Guido Sgardoli”.

Per partecipare all’incontro online è indispensabile inviare una email a cultura@tarquinia.net per ricevere il link che abilita al collegamento. Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia (assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Regione Lazio (Laziocrea) e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile (Cag) di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia. Per rimanere aggiornati, si possono seguire la pagina Facebook “Pagine a Colori Festival”, il profilo Instagram “Festivalpagineacolori” e il sito www.pagineacolori.it.