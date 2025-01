Demolizioni all'interno della ex Sitoco. Il sindaco: «Entro l'estate interventi completati».

Orbetello: Laguna Azzurra ha notificato all'amministrazione comunale il cronoprogamma delle lavorazioni di demolizione controllata dei fabbricati dell'area "ex Sitoco", oggetto di un ordinanza del sindaco Casamenti in seguito ai crolli avvenuti nei mesi scorsi.

«Risultano completate le operazioni di apprestamento del cantiere – illustra il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – che sono consistite nella pulizia dell'area, nell'installazione di fabbricati provvisori necessari al cantiere e dei servizi igienici, nell'allestimento di recinzioni e altre opere, anch'esse provvisorie e nel trasporto di macchinari e attrezzature».

Il prossimo intervento, come da nota dell'azienda, consisterà nella bonifica della copertura del fabbricato H dai materiali contenenti amianto: «L'inizio della seconda fase – prosegue il primo cittadino lagunare - è previsto il 3 febbraio 2025 e si protrarrà per 10 giorni, al termine dei quali l'intero fabbricato H risulterà demolito e conferito in apposita discarica. La terza fase che è prevista nella finestra dal 14 al 28 febbraio 2025, secondo quanto comunicatoci da Laguna Azzurra, prevede lo smaltimento porzione crollata del fabbricato J».

L'operazione più lunga, 73 giorni a partire dal primo marzo 2025, riguarda la demolizione controllata del fabbricato J: «Una volta conclusa la demolizione - dice ancora il sindaco – poi saranno effettuate le operazioni di smaltimento, il tutto entro la fine di maggio 2025». «Siamo molto soddisfatti – conclude il sindaco – che dopo la mia ordinanza la proprietà dell'area ex Sitoco si sia immediatamente attivata per la messa in sicurezza e bonifica dell'area e che, rispettati tempi tecnici e ottenuti i necessari permessi, si arrivi già entro l'estate al completamento dell'intervento».