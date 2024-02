Delicata per la squadra di Brizzi. In serie B vittoria della Blue Factor a Camaiore

L’under17 gioca a Viareggio contro l’Spv B, l’under15 a Viareggio contro i Pumas, mentre rinvio per l’under13



Trasferta domenicale per la Blue Factor, nella sesta giornata del campionato di serie A2: alla pista del “Vecchio Mercato” i biancocelesti vanno a sfidare il Gamma Innovation Sarzana, alle 18 arbitro Adriano Scozia di Vercelli. Una partita delicata per il quintetto di Alessandro Brizzi, visto che al palaTerzi nelle ultime tre stagioni i maremmani hanno raccolto poco, rimediando solo sconfitte. Ecco che la partita, già importante ai fini della classifica per la lotta salvezza, deve essere affrontata con la massima concentrazione. Il Castiglione si presenta al completo, dopo il recupero di Filippo Montauti. Il Sarzana allenato da Sergio Festa, un ex avendo giocato nel Castiglione in A1 nel 2007-08, non ha iniziato bene la stagione: 4 sconfitte consecutive, con il rinvio della gara contro il Matera a fine marzo.

In serie B, vittoria con il brivido per il Castiglione. A Camaiore partita scoppiettante, con capovolgimenti di fronte continui. Primo tempo che si chiude sul 3-3, reti maremmane di Guarguaglini, doppietta, e Santoni e versiliesi di Tirinnanzi, Giorgi e Antonelli. Nella ripresa il Castiglione va prima sotto con la rete di Giorgi, e poi allunga sul 6-4, con i gol di Guargualgini, ancora doppietta, e Bruzzi. Il Camaiore segna Farioli, la Blue Factor si porta sul 7-5 con il gol di Mantovani, ma la Rotellistica pareggia sul 7-7 con i tiri da fermo di Giorgi. A 44 secondi dalla sirena Bruzzi su rigore infila l’8-7, mentre a 6 secondi c’è un nuovo rigore per i padroni di casa: in porta va Spinetti, e Giorgi è ipnotizzato. L’under17 gioca domenica a Viareggio contro l’Spv, alle 11 arbitro Massimo Cardelli di Viareggio, nella penultima giornata di campionato. L’under15 gioca sabato, alle 15 arbitro Donato Minonne di Viareggio, contro i Pumas Ancora Viareggio, per una sfida fra le due battistrada del girone. Rinvio invece per l’under13, chiesto dal Sarzana.