Dante e il femminile tra amore e politica: a Massa Marittima

Sabato 25 febbraio, alle ore 10, alla biblioteca comunale Gaetano Badii



Massa Marittima: Dante al femminile tra amore e politica è il tema che sarà affrontato con il dantista Gianni Vacchelli, a Massa Marittima, sabato 25 febbraio, alle ore 10, alla biblioteca comunale Gaetano Badii, nell’ambito dell’incontro promosso dalla sezione Soci Coop di Unicoop Tirreno, in collaborazione con il Comune. L’iniziativa, rivolta scuole superiori di Massa Marittima, è aperta anche alla cittadinanza.





Interverrà per i saluti, l’assessore comunale alla Cultura, Irene Marconi. A sorpresa sabato mattina parteciperanno all’evento anche i poeti estemporanei Marco Betti da Bucine (AR) e Emilio Meliani da Santa Maria a Monte (PI). Non è la prima volta che Gianni Vacchelli incontra i poeti estemporanei aprendo un interessante dialogo tra la lettura critica e l’improvvisazione in versi.

“Gianni Vacchelli è un professore di letteratura italiana di un liceo classico milanese – spiega l’assessore Marconi – è uno scrittore e critico letterario esperto di Dante Alighieri. Incontrarlo sarà un’occasione importante per gli studenti per cogliere nuovi spunti di riflessione sull’opera di Dante attraverso uno dei massimi esperti della materia. Proprio per questo abbiamo scelto di mantenere l’evento aperto anche ai cittadini. Gianni Vacchelli è già stato nel nostro territorio un anno fa, durante il periodo Covid, per una conferenza a numero chiuso organizzata in collaborazione con la sezione soci Coop di Unicoop Tirreno, nel corso della quale ha affrontato il tema dei padri e dei figli nella Divina Commedia, anche in quell’occasione aprendosi al dialogo con i nostri poeti estemporanei. È stata un’esperienza positiva, pertanto il relatore, espresse la disponibilità e il piacere di tornare a Massa Marittima, così è nato questo secondo appuntamento a cui abbiamo voluto dare un taglio particolare, dedicandolo alle figure femminili della Divina Commedia, in preparazione della Festa della Donna. L’evento è realizzato con il sostegno e il patrocinio del Comune.”

Gianni Vacchelli, narratore, docente e dantista insegna in un liceo di Milano ed è contrattista all’Università Statale di Milano. È stato membro e co-fondatore della Comunità di Ricerca “Colligite Fragmenta”, già attiva presso l’Università di Bergamo. È stato amico personale e libero allievo di Raimon Panikkar. I suoi principali oggetti di studio sono Dante, la letteratura e la narrazione, la Bibbia, il pensiero e l’opera di Raimon Panikkar, la simbolica trinitaria, la mistica occidentale e orientale, letti con un’ermeneutica attenta all’interculturalità e alla dimensione simbolico-interiore. Tiene conferenze, seminari, laboratori e corsi in Italia e all’estero. Collabora con il quotidiano Avvenire e con varie testate online, è autore di pubblicazioni. Ha scritto saggi su Dante Alighieri, la Bibbia, il pensiero e l’opera di Panikkar, la mistica, l'educazione, l’infanzia.

L’evento è a ingresso libero.