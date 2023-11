Danni per il maltempo: il Comune intende richiedere lo stato di calamità naturale

I cittadini dovranno inviare la documentazione per certificare i danni. Francesca Travison: «Stiamo lavorando per attivare i canali di aiuto»

Scarlino: L’Amministrazione comunale in seguito agli ultimi episodi di maltempo ha deciso di richiedere lo stato di calamità naturale tramite la Regione Toscana. Nelle notti di giovedì 2 e di venerdì 3 novembre nel territorio scarlinese si sono abbattute prima una tromba d’aria e il giorno dopo una grandinata: in entrambi i casi si sono verificati danni ad abitazioni, aziende e a seguito della grandine, a molte auto di chi vive nella frazione del Puntone.

«Sabato mattina – spiega il sindaco Francesca Travison – abbiamo fatto un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dal maltempo: purtroppo molti cittadini hanno subito dei danni, anche ingenti, dovuti alle forti raffiche di vento e alla grandinata. Abbiamo sin da subito richiesto all’ufficio tecnico del Comune, che ringraziamo, di valutare tutte le opzioni possibili affinché i nostri concittadini ricevano un aiuto concreto per riparare i danni subiti. Stiamo cercando di attivare anche per il nostro Comune lo stato di calamità naturale. Come comprensibile in queste ore gli uffici regionali sono impegnati nell’emergenza della Toscana del nord dove il maltempo ha fatto vittime e disagi enormi. Intanto però chiediamo a tutti i cittadini che hanno subito danni di inviare una mail a protezionecivile@comune.scarlino.gr.it con la documentazione di quanto accaduto e un preventivo indicativo delle spese che dovranno affrontare per riparare i danni. Potremo intanto fare una stima generale proseguendo nell’attivazione delle pratiche necessarie». I cittadini che hanno subito danni quindi dovranno inviare una mail a protezionecivile@comune.scarlino.gr.it indicando le loro generalità e un eventuale recapito telefonico e allegando le immagini dei danni subiti e una spesa indicativa per la sistemazione. Il Comune di Scarlino comunicherà quanto prima gli sviluppi della richiesta di calamità naturale.