Danni maltempo, Fabrizio Rossi (FDI): “In arrivo 1 Miliardo per sicurezza piccoli comuni e regioni”

Firenze: “Purtroppo il maltempo degli ultimi giorni ha fatto tantissimi danni in varie regioni italiane, tra le quali non ha risparmiato neanche la Toscana. Regione, quest’ultima, dove la furia degli eventi atmosferici ha visto straripare fiumi e torrenti, allagando strade e vie di tante città, inondando di fango e detriti, lasciando sul terreno una scia dolorosa di lutti e distruzione. Il governo Meloni da sempre attento e vicino alle popolazioni colpite da questi improvvisi e calamitosi eventi ha assicurato per la nostra regione, tramite l’intervento del ministro alla Protezione civile Nello Musumeci, subito 5 Milioni di euro per affrontare l’emergenza e consentire alle istituzioni locali di far fronte alle prime iniziative di soccorso e assistenza alla popolazione evacuata.

In totale l’impegno di questo Esecutivo arriva a circa 1 Miliardo per contribuire alla messa in sicurezza dei territori di piccoli comuni e Regioni con fondi in gran parte finanziati con risorse provenienti dal Pnrr e altri da parte del Governo stesso. Sono particolarmente vicino alle popolazioni e alle famiglie della mia regione che hanno subito danni e lutti da quest’ultimi eventi. Purtroppo, questi tipi di eventi atmosferici ormai si registrano da decenni nel nostro Paese, e quello che si è registrano nell’ultimo fine settimana non è stato da meno”. E quanto dichiara il deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, On.le Fabrizio Rossi.