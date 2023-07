Danneggiamenti a Follonica, incontro in Prefettura

Grosseto: Si è svolto nel pomeriggio di ieri in Prefettura a Grosseto l’incontro congiunto richiesto da Confcommercio Grosseto con il prefetto, sua Eccellenza Paola Berardino, il questore di Grosseto, Antonio Mannoni, il sindaco di Follonica, Andrea Benini, e i comandanti delle forze dell’ordine della provincia di Grosseto per analizzare il forte disagio emerso tra i commercianti e gli operatori del turismo e dei servizi della città di Follonica in seguito ai danneggiamenti avvenuti negli ultimi giorni.



All’incontro hanno preso parte oltre al prefetto e al questore e al sindaco di Follonica e ai comandanti provinciali delle forze dell’ordine e ai responsabili dei diversi servizi della Prefettura di Grosseto, anche il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, il presidente di Fiva-Confcommercio, Agostino Ottaviani, il responsabile dei rapporti istituzionali di Confcommercio Grosseto, Andrea Fabbri e Jacopo D’Antoni, componente del Centro commerciale naturale di Follonica.

“Usciamo dall’incontro tranquillizzati dall’impegno che l’intero sistema della sicurezza della provincia di Grosseto sta concentrando su Follonica e sulle altre località che in questo inizio di stagione particolarmente favorevole ai turisti stanno più o meno riscontrando le stesse criticità”. Questo il commento del presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari. “Ringraziamo il prefetto, sua eccellenza Paola Berardino – sottolinea Gennari - per aver accolto così tempestivamente la nostra richiesta motivata dalle forti preoccupazioni segnalateci con ogni mezzo dai nostri associati”.

“Oggi – dice Gennari - abbiamo avuto modo di appurare in maniera ancora più approfondita il grande sforzo che carabinieri, polizia di Stato, Guardia di finanza e polizia municipale stanno mettendo in campo nella gestione di fenomeni di diversa tipologia strettamente correlati al vertiginoso aumento delle presenze sul territorio. Abbiamo avuto rassicurazioni che gli sforzi, già notevoli, saranno comunque ulteriormente intensificati a partire dalle prossime ore anche grazie all’impiego di rinforzi di personale, già chiesti dal prefetto di Grosseto e concessi dal Governo”.





“Le nuove unità operative che andranno ad affiancare il personale di carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza, però, non bastano – evidenzia il presidente di Confcommercio Grosseto - È necessaria la collaborazione dei cittadini e degli stessi commercianti. Collaborazione che sul piatto della sicurezza pesa quanto lo sforzo chiesto alle forze dell’ordine. A tal riguardo come Confcommercio Grosseto abbiamo assicurato tutta la determinazione possibile. Di fronte a qualsiasi fatto, gesto o azione che possa ricondursi a un possibile reato la primissima cosa da fare è comporre il 112 e lanciare l’allarme. Il telefonino va usato anzitutto per chiamare aiuto e non per fare foto o video che servono a poco. Si può usare anche l’app YouPol, scaricabile dagli store Android e Ios. E’ poi necessario che a fatto avvenuto chi ha assistito o chi è parte in causa presenti formale querela alle forze dell’ordine: lagnarsi su Facebook non serve a nulla. Solo una querela può autorizzare le forze dell’ordine ad avviare le indagini. Infine può risultare fondamentale collegare il sistema di allarme della propria attività alla centrale operativa del 112. E’ gratuito e molto veloce. Basta recarsi nella più vicina caserma dei carabinieri e chiedere informazioni al riguardo. Come Confcommercio – conclude Gennari – abbiamo preso l’impegno di sensibilizzare tutti i nostri associati verso l’adozione di queste buone pratiche. Lo faremo con mail, messaggi e contatti personali a partire già da oggi”.