Dal ristorante La Ciottolona, nel cuore del borgo minerario di Boccheggiano, a Eataly Firenze

Il miglior giovane cuoco d’Italia Duccio Frullani tra i protagonisti della Cena delle Osterie d’Italia di giovedì 14 novembre a Eataly

Firenze: La stella nascente della cucina, secondo Slow Food, è toscana: Duccio Frullani, classe 1994, insignito a ottobre del prestigioso premio Giovane dell’Anno Vittorio Fusari — Franciacorta, sarà protagonista di un evento imperdibile organizzato da Slow Food Editore e Eataly per celebrare la ristorazione italiana più genuina: la Cena delle Osterie d’Italia.

Uno speciale appuntamento, aperto al pubblico, che si terrà giovedì 14 novembre alle 20 presso lo store Eataly di Firenze. Durante la serata, Frullani e altri cuochi e cuoche premiati dalla Guida delle Osterie di Slow Food realizzeranno un menù a più mani e racconteranno i loro piatti, riconosciuti come la migliore espressione della grande cucina di territorio italiana.

Lo chef maremmano, per l’occasione, proporrà due delle sue recenti firme culinarie: il secondo Rollè di coniglio ripieno di castagne e salsiccia, funghi cardoncelli e gel di zucca gialla e il dessert Dolce Autunno Cremoso alle castagne, crumble al cacao e gelato alla zucca gialla, due inni alla stagionalità e alla valorizzazione delle materie prime nostrane di qualità.

Un nuovo traguardo che accende i riflettori sul cuoco trentenne che ha coraggiosamente scelto di investire il suo talento nel piccolo borgo minerario di Boccheggiano, a Montieri. Ogni giorno, a La Ciottolona Duccio Frullani porta sulla tavola la sua filosofia, basata su localismo, tradizione e creatività e che gli è valsa per il terzo anno di seguito la celebre Chiocciola Slow Food, simbolo di eccellenza e di sintonia con i valori dell’associazione, e l’inserimento nella guida delle migliori osterie d’Italia del 2025.

È possibile partecipare alla Cena delle Osterie d’Italia di giovedì 14 novembre a Eataly Firenze prenotando sul sito web eataly.net. Il ristorante La Ciottolona dello chef Duccio Frullani si trova in via della Madonna a Boccheggiano, nel comune di Montieri. Per prenotare un tavolo (+39) 338 985 98 37.