Da via della Costa, al nuovo parcheggio Ex Macelli “Il futuro è adesso”

Radicondoli: Il progetto di revisione di via della Costa, due progetti di fattibilità per la riqualificazione di piazza San Girolamo e il parcheggio Ex Macelli. Sono tutte le idee del “Il Futuro è adesso”, ovvero di un insieme di proposte concrete che, assieme alla Scuola, al parco il Poggio, alla nuova viabilità di Via Vittorio Emanuele e alla nuova vita da dare al Monastero, andranno a delineare il futuro prossimo di Radicondoli.

I progetti sono stati presentati dall’amministrazione nell’incontro pubblico del 26 ottobre scorso. “Scuola, città, abitare, luoghi di incontro, viabilità sono i grandi temi dei progetti di fattibilità che abbiamo presentato - fa notare il sindaco di Radicondoli Francesco Guarguaglini – La vivibilità e l’accoglienza, la qualità urbana per cittadini e viaggiatori sono il faro che guida tutta la nostra azione per una comunità inclusiva e sostenibile, che guarda al domani consapevole che “Il Futuro è adesso”, si costruisce da oggi. E noi ci siamo”.

Guardandoli tutti i progetti, si parte da via della Costa ovvero La Sedice che è una revisione della proposta precedente che riguardava la pavimentazione del centro storico. Ne viene ricalibrato l’aspetto materico, vista l'unicità dell’antica “Sedice”, e il sistema viario. E’ una zona rappresentativa e ad elevata fruizione sia per i visitatori che per la cittadinanza, che ne chiede una veste più storicizzata. “A questo punto – osserva Gurguaglini - Dobbiamo scegliere su due ipotesi di finitura dei gradini relativi alle tre scalinate tra via Cesare Battisti e via Serristori. Le due ipotesi sono: “accoltellato” di mattoni o pietra calcarea. Mentre la parte di scalinata tra l'arco del comune e via Cesare Battisti sarà rifinita di accoltellato di mattoni”.

Per piazza San Girolamo è prevista la riqualificazione mediante la possibile creazione di un parcheggio interrato da riservare agli abitanti con adeguate risalite. E’ prevista una nuova pavimentazione insieme a arredo urbano e illuminazione. Non solo, è previsto un potenziamento delle attività commerciali nella piazza anche attraverso incentivi alla trasformazione. L’obiettivo è quello dell’allargamento della piazza sul fronte, ritrovando le linee delle cinta murarie e creando una terrazza panoramica sulla Val d'Elsa.

Per il parcheggio ex Macelli è previsto l’aumento del numero di posti auto mediante un aumento della superficie dei due ripiani esistenti e con la creazione di un terzo ripiano a valle. Nell'ipotesi con un solo piano interrato ci sarebbero 114 posti auto, mentre con due se ne sono 178 posti auto. Inoltre, è previsto il miglioramento dell’inserimento ambientale del parcheggio mediante un progetto mirato del verde, dell’arredo urbano e dell'illuminazione. Sarà creata anche una torre ascensore fino al livello di Porta San Piero con punto belvedere e scale di risalita separate

