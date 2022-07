Da Scarlino inizia la rassegna "Le notti della natura"

Incontri sulla biodiversità diretti dal naturalista Giacomo Radi.



Scarlino: Dopo il successo dello scorso anno, torna nel territorio delle Colline Metallifere "Le notti della natura", la rassegna dedicata alla biodiversità diretta dal naturalista Giacomo Radi.

Organizzata dal Parco nazionale delle Colline Metallifere in collaborazione con Labont - Center for Ontology (Università di Torino) e dal naturalista Radi, direttore scientifico degli eventi, in collaborazione con i Comuni di Scarlino, Follonica e Gavorrano, la serie di appuntamenti dedicati alla natura quest’estate si dividerà tra gli incontri con gli esperti e le escursioni sul territorio. Naturalista zoologo, fotografo di natura e guida ambientale escursionistica, Giacomo Radi si occupa di divulgazione scientifico naturalistica, conservazione della natura e realizzazione di progetti legati alla tutela e promozione della biodiversità.





Il primo evento in programma è venerdì 15 luglio, alle 21.30, alla Rocca Pisana di Scarlino, con Emanuele Biggi, naturalista, fotografo e conduttore televisivo della trasmissione di Rai3 “Geo” , che parlerà di “Micromondi. Storie di animali, piante e forme di vita nascosti in luoghi irraggiungibili o dietro la porta di casa”. La partecipazione è gratuita.

Le serate di approfondimento dedicate al territorio maremmano e non solo, saranno 4: Radi ospiterà esperti del settore creando un viaggio accompagnato da fotografie e video per ammirare la bellezza della natura. Le escursioni naturalistiche in notturna in compagnia di esperti che racconteranno sul campo la complessità degli ecosistemi, saranno invece tre.

«La rassegna – afferma Radi – nasce dall'esigenza e dalla volontà di affrontare varie tematiche delle scienze naturali, argomenti bistrattati eppure fondamentali alla formazione di una coscienza ecologica, soprattutto in tempi in cui non è più possibile ignorare l'impatto dell'uomo sulla natura e voltarsi dall'altra parte. In questa seconda edizione – prosegue Radi – ritroviamo il Parco nazionale delle Colline Metallifere come ente organizzatore e si sono uniti al Comune di Scarlino anche quelli di Follonica e Gavoranno, dimostrando che queste tematiche sono care alle Amministrazioni del nostro territorio. Avremo ospiti eccezionali per quattro serate in altrettanti luoghi splendidi. Infine, un'altra novità è rappresentata dalle tre escursioni notturne in tre siti naturali (Cala Violina nelle Costiere di Scarlino, la Pievaccia nel Parco di Montioni e il Monte Calvo nell'area mineraria di Gavorrano). La natura è cultura e la cultura è la fonte della consapevolezza: invito quindi tutti a partecipare».

“Le notti della natura” è oggi alla sua seconda edizione: la scorsa estate il progetto è stato al centro del calendario del Comune di Scarlino. «La nostra amministrazione ha creduto sin da subito nel progetto di Giacomo Radi – spiegano gli assessori del Comune di Scarlino al Turismo, Silvia Travison, e alla Cultura, Michele Bianchi –: le sue proposte arricchiscono il calendario estivo con spunti molto importanti per il territorio, e non solo. Essere coscienti del valore del patrimonio naturalistico che ci circonda ci rende sicuramente più rispettosi e consapevoli: dobbiamo, come enti pubblici, tutelare e valorizzare l’ambiente, che tra l’altro rappresenta oggi un volano importantissimo per lo sviluppo turistico, e la rassegna ci aiuta ad approfondire argomenti di grande rilevanza nell’attualità».

A coordinare la rassegna è il Parco delle Colline Metallifere. «Questo programma di conferenze – spiega la presidente Lidia Bai – nato lo scorso anno grazie al Comune di Scarlino, si trova adesso ampliato con il coinvolgimento di altri due Comuni e con il coordinamento del Parco. Un segnale importante di collaborazione, di unità di intenti con il fine di offrire al territorio eventi di qualità grazie ad una attenta direzione scientifica, insieme con escursioni notturne per conoscere la natura che ci circonda».

E da quest’estate entrano appunto nel progetto anche Follonica e Gavorrano. «Siamo felici di ospitare a Follonica le “Notti della natura” – dice l'assessora all'ambiente del Comune di Follonica, Mirjam Giorgieri – abbiamo già avuto modo di collaborare con Giacomo Radi, e sappiamo quanto sia importante la sua opera di divulgazione per comprendere il senso profondo della biodiversità. Durante l'inverno, in collaborazione con il Comune di Follonica, sono state organizzate una serie di escursioni alla scoperta della natura che circonda la nostra città, e adesso avremo il piacere di ospitare il naturalista in una veste diversa, grazie una serie di serate durante le quali, oltre al racconto, saranno presenti ospiti e verrano mostrati video e fotografie. Inoltre faremo anche un'escursione in uno dei luoghi più suggestivi del parco di Montioni: la Pievaccia».

Anche il sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi, sottolinea l’importanza di eventi come questi, dedicati appunto alla natura. «Mai come in questa epoca storica serve una maggiore consapevolezza ecologica, la conoscenza delle dinamiche naturali, della biodiversità che ci circonda, per comprendere quante azioni quotidiane dell'uomo tendono invece a minare l'equilibrio naturale, producendo danni e relative conseguenze contro la stessa specie umana – dichiara Biondi –. Perché, mentre vi possono essere esseri viventi capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, l'uomo rischia di non resistere a stesso. Speriamo che questi appuntamenti ai quali abbiamo aderito, possano dare un piccolo contributo nella direzione giusta oltre ad essere eventi di animazione estiva».

Per informazioni e per prenotare le escursioni notturne è possibile chiamare i numeri 0566 844247, 0566 843402 oppure inviare una mail a info@parcocollinemetallifere.it.





Ecco il programma completo.

“Le serate con lo scienziato”

- 15 luglio ore 21.30 Rocca Pisana – Scarlino

Emanuele Biggi, naturalista, fotografo e conduttore televisivo “Geo”

“Micromondi. Storie di animali, piante e forme di vita nascosti in luoghi irraggiungibili o dietro la porta di casa”





- 22 luglio ore 21.30 – Ex Casello idraulico – Follonica

Antonello Provenzale, direttore dell’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR a Pisa

“Coccodrilli al polo nord e ghiacci all’equatore. La storia del clima: vulcani, batteri e uomini (poco) sapienti”





- 29 luglio ore 21.30 – Rocca Pisana – Scarlino

Donato A. Grasso, etologo, mirmecologo e professore associato all’Università di Parma “Il formicaio intelligente. Che cosa possiamo imparare dai più sociali tra gli insetti?”





- 20 agosto ore 21.30 – Miniera di Ravi

Giorgio Manzi, antropologo, paleontologo, docente universitario e divulgatore scientifico “Storie prima della storia. Il racconto del Neanderthal”







Le escursioni naturalistiche

18 luglio - dalle 19 alle 22, su prenotazione, Uscita serale notturna a Cala Violina

“Nel regno dei gechi”







25 luglio - uscita serale notturna Pievaccia dalle 19 alle 22, su prenotazione

“I suoni e i profumi della macchia mediterranea”





25 agosto - dalle 19 alle 22, su prenotazione, Uscita serale notturna Monte Calvo

“La gariga sotto il cielo stellato”