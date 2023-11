Da Arera stop alle bollette, Giani: "Un provvedimento prezioso"

Firenze: “Mi fa piacere apprendere che Arera ha approvato la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce e gas nei comuni di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpiti dall’alluvione e dagli eventi meteo iniziati il 2 novembre, come da me richiesto”.



Così il presidente della Regione Eugenio Giani commenta la notizia dello stop alle bollette deciso e annunciato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. “Il presidente Stefano Besseghini – prosegue Giani – che ringrazio, ha accolto l’appello che, in veste di commissario delegato per l’emergenza, gli ho rivolto tre giorni fa in cui richiedevo interventi a sostegno delle popolazioni colpite, in particolare la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce e gas. Un provvedimento prezioso, che potrà essere utile a dare qualche elemento di sollievo ai cittadini e alle aziende che sono duramente provati da questa situazione di eccezionale gravità”.