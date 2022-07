Attualità Covid, AT: riduzione corse servizi urbani per autisti contagiati 22 luglio 2022

22 luglio 2022 134

134

Redazione Grosseto: "Autolinee Toscane, dice una nota - informa le seguenti riduzioni dei servizi urbani di Grosseto che si renderanno necessarie nei prossimi giorni a causa delle assenze di personale autista per l’andamento di contagi Covid. Sarà nostra cura garantire un costante aggiornamento laddove si renda necessario".

Ecco i giorni e le linee interessate SABATO 23/07/22 - urbano linea g1 transita ogni 40 minuti anzichè 20 minuti DOMENICA 24/07/22 - urbano linea g1, g2, g3, transitano ogni ora anziché ogni 30 minuti LUNEDI' 25/07/22 - urbano linea g1 transita ogni 40 minuti anziché 20 minuti.





