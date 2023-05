Cot a Grosseto, al via i lavori a Villa Pizzetti

Grosseto: E' stato consegnato oggi il cantiere alla ditta che si è aggiudicata i lavori (finanziati dal Pnrr), riguardanti la realizzazione della Cot (Centrale operativa territoriale) a Villa Pizzetti a Grosseto. Si tratta delle due strutture di questo tipo previste in Provincia di Grosseto, l'altra Cot sarà realizzata ad Orbetello. L'importo è di circa 101 mila euro ed i lavori interesseranno la ristrutturazione dei due locali dove in precedenza veniva effettuato il servizio dei disturbi dell'umore.

Le Cot sono strutture organizzative che hanno l’obiettivo di coordinare i servizi del territorio, assicurando una stretta sinergia fra rete di emergenza-urgenza, l’ospedale e i servizi territoriali e domiciliari. In pratica dovranno diventare il cuore della riorganizzazione della sanità territoriale prevista dal Pnrr. "Le Cot sono essenziali per garantire la continuità delle cure e la migliore assistenza a domicilio - commenta il direttore amministrativo della Azienda Usl Toscana sud est Antonella Valeri - Per questo motivo – aggiunge - abbiamo messo in campo investimenti complessivi, in parte provenienti dal Pnrr, per oltre un milione e mezzo di euro e stiamo rispettando il crono programma per rispondere agli obiettivi previsti nel contratto di sviluppo sottoscritto tra Regione e Ministero”.

Lungo il percorso tracciato dal Dm 77, nell’area dell’Azienda Usl Toscana sud est le Cot sono in totale otto di cui, oltre Grosseto e Orbetello, tre in provincia di Arezzo e due in quella di Siena. Sostituiranno le Acot (Agenzie di continuità ospedale-territorio), fondamentali nel periodo dell’emergenza Covid e già importanti soprattutto nella gestione della cronicità. Il termine per la loro realizzazione e piena operatività è fissato al 31 marzo 2024.