Cos’è Skrill, e come sta crescendo

L’economia mondiale sta diventando ogni giorno sempre più smart, e di conseguenza le nuove tecnologie più rapide, comode e dall’altissimo sistema di sicurezza stanno gradualmente sostituendo i classici metodi di pagamento. Ormai le persone fanno shopping attraverso vari siti e shop online e, in generale, la maggior parte delle transazioni avvengono attraverso sistemi non più fisici, ma digitalizzati.



Due i motivi principali che sono alla base di tale trasformazione: il primo sta nell’aumento degli investimenti nel settore dell’high tech, che ha comportato proprio la nascita di nuove tecnologie sempre più sicure e controllate, mentre il secondo consiste nella mole sempre crescente di persone che preferisce utilizzare metodi di pagamento digitalizzati per effettuare acquisti comodamente sul proprio divano o dalla propria scrivania di casa.

La conseguenza immediata dell’aumento delle transazioni digitalizzate e dei pagamenti elettronici dipende anche dalla nascita di valute alternative, le cosiddette criptovalute che ,dalla loro nascita (Bitcoin è stata lanciata nel 2009), hanno invaso la rete e sono diventate una risorsa importante per il mercato mondiale. Quindi spesso, molte persone si sono ritrovate ad utilizzare metodi di pagamento digitalizzati proprio per via delle criptovalute, le quali sono entrate nei portafogli digitali di moltissime persone nel mondo.

Questa è la ragione principale per cui molte società si sono specializzate nella produzione di portafogli digitalizzati, in cui poter depositare i propri soldi e dove poter effettuare anche trading di criptovalute. Uno di questi sistemi è Skrill, uno dei migliori provider per la gestione di pagamenti online, oltre che per il trading dei crypto-asset. Proprio la possibilità di gestire gli investimenti attraverso il proprio wallet elettronico è una delle caratteristiche distintive di Skrill. Ma vediamo nel dettaglio cosa permette di fare questo provider e se è effettivamente in crescita.

Skrill come metodo per depositare sui casinò online

Come abbiamo avuto modo di vedere, Skrill è un meccanismo digitalizzato per effettuare transazioni online comodo e decisamente sicuro. Uno degli utilizzi più comuni di Skrill è legato alle transazioni all’interno dei circuiti di casinò online. Grazie a Skrill, effettuare un deposito e un prelievo è diventato davvero semplice. La lista di casinò che accettano Skrill come metodo di pagamento è molto ampia, proprio in virtù del fatto che questa piattaforma è molto conosciuta ed è in costante crescita tra gli utenti di tutto il mondo.

Per collegare il tuo portafoglio digitale Skrill ad uno dei tanti casinò online è un gioco da ragazzi, dal momento che basterà inserire le proprie credenziali all’interno del circuito. È infatti, come PayPal, un meccanismo che utilizza l’indirizzo email piuttosto che l’IBAN per identificare un conto corrente. Viene da sé quindi che collegare il proprio wallet con le piattaforme di gioco online rappresenta un procedimento molto più semplice.

Come aprire un conto su Skrill?

Aprire un conto su Skrill richiede pochissimi passaggi. Per prima cosa bisogna registrarsi sulla piattaforma sul sito ufficiale inserendo il proprio indirizzo email e scegliendo una password di almeno 8 caratteri composta sia da lettere che numeri. Seguendo i vari passaggi, sarai in grado di registrare il tuo conto in pochi minuti e senza troppe difficoltà.

Una volta effettuata la registrazione, bisogna attivare il conto versando una quota iniziale. Si può attingere dal proprio conto corrente o dalla propria carta di credito, l’importante è che venga effettuato un deposito minimo. Con il trasferimento bancario manuale, sarà la stessa piattaforma Skrill a suggerire i vari passaggi da effettuare, mentre se si vuole associare una carta di credito bisognerà inserire il numero della carta, la scadenza e il codice CVV che si trova sul retro della carta fisica.

I costi per il deposito sono davvero molto bassi; solo l’1% viene detratto dai versamenti e non cambia se il deposito viene effettuato tramite conto corrente o carta di credito. Una volta concluso il primo deposito, il conto può considerarsi attivo e sarà immediatamente possibile fruire di tutti i servizi che questa piattaforma offre: il deposito, il prelievo, l’invio di denaro ad altri dal proprio conto, il pagamento di molti beni e servizi che accettano questo metodo di pagamento, il trading di criptovalute e, infine, anche effettuare transazioni sugli exchange.

Skrill è in crescita?

La storia di Skrill parla chiaro. Si tratta di un meccanismo che, da quando è nato nel lontano 2001, ha avuto momenti esponenziali di crescita. Nei tempi più recenti, però, la piattaforma ha messo sul tavolo sempre più vantaggi e sempre più utenti hanno trovato questa piattaforma davvero comoda, come si evince dalle recensioni su Trustpilot e sugli store Android e Apple.

Attualmente sono più di 10 milioni i download e inoltre, Skrill ha implementato il proprio servizio con la creazione di un VIP Club per gli utenti che offre costi minori, limiti più elevati e un'assistenza clienti più efficace.In conclusione, si può affermare con assoluta certezza che Skrill risulta uno dei migliori prodotti per quanto riguarda i sistemi di transazione e che la sua fama è in crescita.