Attualità Corso per Soccorritore: Sono aperte le iscrizioni, partenza a ottobre 13 settembre 2024

13 settembre 2024 141

141 Stampa

Redazione

Christian Sensi: «pronti col nuovo corso per soccorritore di primo e secondo livello. Giovedì 10 ottobre alle 21:00 illustrazione del corso e iscrizione. Per informazione e preiscrizione telefonare al 348-3859985»

Grosseto: Parte il nuovo corso di formazione per soccorritori di 1° e 2° livello. Anpas Humanitas Grosseto Odv coglie così lo stimolo dell’interesse crescente intorno all’associazione per dare una risposta a chi vuole diventare volontario soccorritore: per avere informazioni e pre-iscriversi è possibile chiamare il 348-3859985 oppure scrivere a info@anpasgrosseto.it. Giovedì 10 ottobre, nella sede di via Smeraldo 12 a Grosseto, si terrà il promo incontro per illustrare i contenuti del piano di formazione e iscriversi al corso. Le lezioni si svolgeranno la sera dopo cena due volte alla settimana. «Con gli ultimi due corsi – spiega il presidente della pubblica assistenza Humanitas Christian Sensi – hanno preso il brevetto di soccorritore 30 volontari. Siamo davvero molto contenti del fatto che c'è molta attenzione rispetto alla nostra attività e questo ci consente di intercettare molti nuovi volontari, con una forte presenza di donne e giovani. D'altra parte, ogni associazione di volontariato cresce e si consolida nella misura in cui riesci ad attrarre forze nuove. Cose che consente a sua volta di ampliare le attività di servizio alla nostra comunità. Mi sembra di poter dire che il nostro messaggio di laicità e inclusività trova interesse da parte dei grossetani e questo è per tutti noi grande motivo di orgoglio». A seguire i nuovi volontari nel loro percorso di acquisizione delle competenze da soccorritore, saranno i formatori certificati Filipo, Biagioli, Sasha Chiacchiera e Alessia Marzocchi. Il corso permette di ottenere un attestato di soccorritore di livello “base”, e proseguendo quello di livello “avanzato”. Le lezioni si svolgono dopo cena per consentire anche a chi lavora di partecipare. A conclusione del periodo di formazione i volontari terranno un esame, che se superato consentirà di ottenere l’attestato di soccorritore di primo o secondo livello. Il corso consentirà di acquisire competenze di primo soccorso, di rianimazione attraverso le tecniche di defibrillazione Blsd (basic life support defibrillation) per adulti e Pblsd di rianimazione pediatrica. Disostruzione delle vie aeree, sia essa per adulti che a livello pediatrico, e soccorso vitale al traumatizzato. Questo consentirà ai volontari soccorritori di poter effettuare presso Humanitas Grosseto attività di servizi sociali (trasporto sanitario) e attività di servizio emergenza/urgenza sull'ambulanza, oltre che, previo un successivo specifico corso, di far parte del sistema di Protezione civile regionale.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Corso per Soccorritore: Sono aperte le iscrizioni, partenza a ottobre Corso per Soccorritore: Sono aperte le iscrizioni, partenza a ottobre 2024-09-13T17:15:00+02:00 434 it Corso per Soccorritore: Sono aperte le iscrizioni, partenza a ottobre. Christian Sensi: «pronti col nuovo corso per soccorritore di primo e secondo livello. Giovedì 10 ottobre alle 21:00 illustrazione del corso e iscrizione. Per informazione e preiscrizione telefonare al 348-3859985» PT2M /media/images/Volontari-hampas-2024-1.jpg /media/images/thumbs/x600-Volontari-hampas-2024-1.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 13 Sep 2024 17:15:00 GMT