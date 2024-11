Attualità Corsi d’inglese, informatica e lingua italiana: ecco come iscriversi 27 novembre 2024

Capalbio: All'open day di giovedì 21 novembre, svoltosi nella sala del Consiglio comunale di Capalbio, è stata presentata l'offerta formativa del Cpia1 di Grosseto. Si rinnova dunque la collaborazione con l'amministrazione comunale, presente all'incontro con gli assessori Patrizia Puccini e Federico Bordo, per garantire sul territorio i corsi di italiano per stranieri (all'interno del progetto Fami), di inglese e informatica. I partecipanti potranno iscriversi entro il 15 dicembre sul sito del Cpia1 di Grosseto (www.cpia1grosseto.edu.it) oppure recandosi all'Ufficio protocollo del Comune di Capalbio. Il 20 dicembre, inoltre, si terrà un incontro per decidere insieme agli iscritti i giorni e gli orari dei corsi. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Cpia1 di Grosseto.



