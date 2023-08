Cordoglio del Coni per la scomparsa Pierpaolo Bonelli

Grosseto: Si è spento Pierpalo Bonelli Presidente e Delegato della Federazione Ginnastica Italiana.



«E’ purtroppo giunta la triste notizia della scomparsa di Pierpaolo Bonelli - commenta il Delegato Provinciale Coni Grosseto Elisabetta Teodosio -, apprezzato Dirigente Sportivo per svariati decenni e punto di riferimento del nostro territorio. Pierpaolo Bonelli è stato Presidente e poi Delegato della Federazione Ginnastica per la nostra provincia. Grazie a lui e al proprio interessamento, la squadra nazionale di ginnastica ritmica, successivamente conosciuta come "Le Farfalle" ha iniziato dagli anni 90 a svolgere lunghi periodi di preparazione a Follonica e a Marina di Grosseto, facendo crescere il movimento sportivo che ruota intorno a questa disciplina oltre a portare lustro al nostro territorio. Recentemente è stato insignito della Stella d’ Oro al Merito Sportivo, massima onorificenza rilasciata dal CONI per l’impegno profuso nei confronti dello sport. Giungano alla famiglia le condoglianze di tutta la comunità sportiva grossetana ed in particolare quelle del Coni».