Coppa Passalacqua: Scarlino batte Fonteblanda e si qualifica per i quarti di finale

Grosseto: Lo Scarlino batte ed elimina il Fonteblanda (1-3) qualificandosi ai quarti di finale. I nero verde di Cocciolo hanno opposto tutte le energie, comprese quelle di riserva, per evitarlo. L'argine ha retto per un tempo, poi ha ceduto sotto la spinta di Camarà (doppietta) e soci decisi a far valere una superiorità tangibile.



Il vantaggio dello Scarlino si concretizza al minuto 6: incomprensione tra Pennacchi e un difensore, Camarà insacca a porta sguarnita, 0-1. La sfida si incanala in un imbuto con pochi spazi con il Fonteblanda capace di controllare il terreno di gioco. Felici al 27' sciupa una occasione propizia per il raddoppio e il Fonteblanda pareggia due minuti dopo con Comanac bravo a controllare l'ottimo lancio verticale e mettere alle spalle di De Masi, 1-1. Si apre una parentesi di calcio piacevole dove le squadre cercano il vantaggio. Lo trova Camarà (41') avventandosi come un ghepardo sul lungo lancio centrale, lo scatto e la velocità non perdonano, 1-2 e riposo.

La seconda frazione è meno appassionante, in pratica il Fonteblanda si spegne e lo Scarlino prende possesso del campo. Al 1' arriva un penalty per il ragazzi di Telesio, batte Felici, respinge Pennacchi. L'assistente vede il piede del portiere oltre la linea e l'operazione si ripete. Dal dischetto ancora Felici, che mette alto. La rivalsa del numero 11 giunge al 20' quando segna la rete della tranquillità per lo Scarlino, 1-3. In pratica finisce qui.

La classifica finale del girone A: Invictasauro 9, Scarlino 6 (qualificate), Fonteblanda e Argentario 1 (eliminate).

Fonteblanda – Scarlino 1-3 (1-2)

FONTEBLANDA: Pennacchi, Falciani, D. Venturelli, Papini, Colella, G. Venturelli (20' st Bardi), Parnisari (8' Comanac), Russo, Piraino, De Masi (1' st Cherubini), Angelini. A disposizione: Nesti, Tinti, Tirchi, De Vita. Allenatore: Gerardo Cocciolo.





SCARLINO: De Masi, Cassi, Cristofori, Alabay, Milano, Gambineri, El Kassmi (37' st Brogi), Sacchelli, Camarà, Barbosa, Felici. A disposizione: Bocci, Bambi, Diop. Allenatore: Andrea Telesio.





ARBITRO: Riccardo Tobaldo; 1° assistente Lorenzo Bonamici, 2° assistente Salvatore Sbordone.

RETI: 6' Camarà, 29' Comanac, 41' Camarà; 20' st Felici.

NOTE: calci d'angolo 0-2. Recupero: 1' + 4'.