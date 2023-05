Coppa Passalacqua: Invictasauro sprecone sfiora il colpo contro Piombino 2-2

Grosseto: C’era grande attesa per il debutto del girone B, nella 48^ edizione della Coppa Passalacqua, di fronte l'Atletico Piombino di Mirko Serena, secondo lo scorso anno opposto all'Invictasauro, di Federico Angelini.



Grande spettacolo, sul tappeto verde di via Adda, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto, con l'Atletico Piombino che si presentava con grande credenziale e di fronte la squadra di casa, pronta a rovesciare il pronostico.





È finita con le due squadre che si sono divise la posta. Un risultato tutto sommato giusto con qualche rammarico per la squadra di Angelini che nel finale ha sprecato non poche palle gol sfiorando il grande colpo. Un Invictasauro sprecone che tutto sommato poteva realizzare il grande colpo.

Prime schermaglie con l'Atletico Piombino che impone il proprio gioco in possesso di un tasso tecnico superiore ma è l'Invictasauro, improvvisamente a passare in vantaggio con Scartabelli al 7' che risolve una mischia con il portiere Neri che non trattiene la palla e finisce in rete. Pronta la reazione dei nerazzurri piombinesi e al 18' sfiorano il gol con El Bouhlali al termine di uno spettacolare contropiede. L'Invictasauro si difende con ordine ma al 27' subisce il gol del pareggio degli ospiti che va in gol con Barchi che risolve una serrata mischia. Si fa costante la pressione della squadra di Serena, assoluta padrona del centrocampo, prima del riposo la squadra di Angelini usufruisce di un calcio di punizione, peraltro senza esisto.

L'Atletico Piombino alla ripresa delle ostilità continua a pressare, ma sono i padroni di casa a passare nuovamente in vantaggio grazie ad un azzeccato colpo di testa di Conti al 15'.

Veemente la reazione dei piombinesi che al 23' raggiungono il pareggio per merito di Topi con un gran fendente sul quale nulla può dal Buono. L'Atletico Piombino cerca ad ogni costo il gol partita ma è l'Invictasauro a rendersi pericolosa e nel finale di gara spreca una messe di occasioni, al 27' ed al 32' con Scartabelli e con Marruccia.





Finale sempre all'insegna dell'incertezza con i nerazzurri alla ricerca del gol partita ma è l'Invictasauro a fare paura e rendersi pericolosa alla ricerca del colpo grosso. Non cambia il risultato, finisce con la divisione della posta, un risultata tutto sommato giusto. Questa sera, sempre nel girone B, Fonteblanda opposta al Paganico. Inizio alle ore 21,15.

Foto Giacomo Aprili

Piombino-Invictasauro 2-2

ATLETICO PIOMBINO- Neri, Chtimi, Barchi, Talocchini, Battaglini L., Brizi, Topi, Insolia (dal 26' del st. Dell'Agnello), Ricci (dal 34' del st. Battaglini T.), Diagne Sevigne, El Bouhlali (dal 19' del st. Regoli). A disposizione Gasperini, Petrocchi, Dell'Agnello, Lavagnini, Patara, Cecchetti, Battaglini T., Regoli. All. Mirko Serena.

INVICTASAURO- Dal Buono, Falconi (dal 7' del st. Berti), Sonnini. Tavarnesi, Bernardini (dal 1' del st. D'Ovidio), Bruni (dal 26' del st. Caoduro), Scartabelli (dal 44' del st. Vecchioni), Steri (dal 14' del st. Cappelli), Marruccia, Cargiolii, Conti. A disposizione: Leandri, Cauduro, Stauciuc, Bigliazzi, Cappelli, Berti, D'Ovidio, Vecchioni, Nelli. All. Federico Angelini.

ARBITRO:

RETI: AL 7' Scartabelli, al 27' Barchi. Nella ripresa al 15’ Conti, al 23' Topi.

CALCI D’ANGOLO: 5-0 per l'Atletico Piombino

NOTE: ammoniti Chtimi, Battaglini L.