Coppa Passalacqua: Grosseto cede nel finale alla Nuova Grosseto

Scattata la manifestazione calcistica giovanile maremmana. I biancorossi, vincitori della scorsa edizione e grandi favoriti, liquidati da un sorprendente Nuova Grosseto. Il saluto e calcio d'inizio del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.



Grosseto: La grande attesa si è esaurita. Pronti, via! È scattata la 48° Coppa Bruno Passalacqua. È stato il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna a dare il calcio d'inizio augurando a tutte le squadre partecipanti un caloroso saluto, come del resto hanno detto il presidente del consiglio comunale Fabrizio Turbanti ed il delegato provinciale del Coni Elisabetta Teodosio.





Vernissage della manifestazione calcistica con il Grosseto, vincitore dell'ultima edizione e grande favorito, e la Nuova Grosseto ed è subito derby nell'apertura del girone “A”. Un derby esaltante con due squadre che si sono affrontate a viso aperto, per la felicità di un grande pubblico che ha affollato le gradinate del “Frida Bottinelli Brogelli”.

E' stato un derby dai due volti, Grosseto esaltante e determinato nella prima parte di gara, Nuova Grosseto molto reattiva e decisa nel secondo tempo, poi le sostituzioni hanno determinato il verdetto finale.

Dal doppio vantaggio dei torelli al riposo ha risposto la Nuova Grosseto che alla fine è riuscita a ribaltare il risultato conquistando il successo e incamerando i primi tre punti.





Il Grosseto parte bene, entra subito in partita, la Nuova Grosseto dal canto suo cerca di contrastare i più tecnici avversari. Ma al 13' passa il Grosseto, grazie ad una ingenuità della difesa nroverde e Generali, trafigge il portiere della Nuova.

In precedenza i torelli avevano sfiorato il gol con il guizzante Arrigucci.

I torelli insistono e al 22' arriva il raddoppio con Generali che sfrutta un rimpallo e raddoppia. Il Grosseto continua a dominare e al 31' sprecano una grande accasione in mischia con lo stesso Generali.

La Nuova Grosseto non ci sta a subire e comincia a giocare bene già in apertura di secondo tempo. Il Grosseto spreca il gol con Veglianti e poi al 25' è Precissi ad impegnare il portiere, ma al 27' Fabbrucci va in gol riaprendo la partita.

Arrivano i cambi da entrambe le parti. La Nuova Grosseto ci crede e al 31' giunge al pareggio con Capolecchia su un cross di Fedi. La gara continua con alti e bassi, ma il Grosseto è calato sensibilmente e nel recupero, su mischia Capolecchia realizza il gol vittoria risolvendo una serrata mischia.





Cede il Grosseto l'intera posta nella gara di esordio, gioisce, la Nuova Grosseto che conquista i primi tre punti.

GROSSETO: Laudicino, Amdaii, Paccagnini, Presicci (dal 31' del st. Salvadori), Turbanti (dal 23' del st. Affabile), Passalacqua, Arrigucci (dal 7' dl st. Fralassi), Begnardi, Generali, Tenci (dal 19' del st. Fregoli), Veglianti (dal 7' del st. Zarone). A disposizione: Santolini, Affabile, Salvadori, Fregoli, Zarone, Fralassi, Fommei, Nardi, Ibraimi. Allenatore: Alberto Corti.





NUOVA GROSSETO: Bontà, Colli (dal 24' del st. Bandiera), Batzu (dal 15' del st. Criscuolo), Tarassi, Barbetti, Bodron (dal 24' del st. Artino), Coppolecchia, Penco, Benetello, Mantiglioni (dal 15' del st. Fabbruccvi), Camarri (dal 30' del st. Fedi). A disposizione: Recupero, Artino, Bandiera, Coppolecchia A, Criscuolo, Curti, Fabbrucci, Fedi, Rosini. Allenatore: Paolo Tollapi.





ARBITRO: Pasquini. ASSISTENTI: Tobaldo e Ginanneschi (sezione di Grosseto)

RETI: Generali al 13' e 22' del primo tempo. Fabbrucci al 27' del st. Coppolecchia al 31' e 46' del st.

CALCI D'ANGOLO: 3-2 per il Grosseto

NOTE; ammoniti Barbetti, Penco, Presicci