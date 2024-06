Coppa Passalacqua: Follonicagavorrano conquista l'accesso alle semifinali

Grosseto: Il Follonicagavorrano si prende il titolo per partecipare alle semifinali della 49esima coppa Passalacqua. L'Alta Maremma esce a testa alta chiudendo la prima partecipazione al torneo davanti al suo popolo ancora una volta arrivato in massa per sostenerlo. Finisce 4-1 per i rossoblu di Pagliarini, risultato sportivamente esatto, forse troppo severo nei numeri.



Il Follonicagavorrano ha creato la gara che doveva fare, cioè prendendosi il campo con decisione, manovrando con continuità e bravura, costringendo l'Alta Maremma a restare nella sua metà campo, colpendo senza incertezze. I giallo nero di Vegliò non si sono risparmiati cercando di controbattere la chiara superiorità tecnica dell'avversario con gli attrezzi in dotazione, cioè aiuto reciproco, tanta intensità di corsa, buona creazione di gioco, profonda appartenenza.

Le prime conclusioni sono di Pelacani al 10' (alto) e di Kopsithi al 13' (alto). I rossoblu ci arrivano un minuto dopo e passano in vantaggio con Criscuolo freddissimo a deviare alle spalle del funzionale Borta. Il pugno al mento non è indolore, l'Alta Maremma accusa il colpo e al 19' Scartabelli raddoppia. Sembra un ko ma è solo una impressione. Al 42', su azione da calcio d'angolo, Seljmanil dirotta la sfera in rete, 2-1. Il Follonicagavorrano appare sorpreso. Lo spessore di formazione autorevole si evidenzia al 48': errore difensivo sulla sinistra, Pallini lo modifica a piacimento fino ad infilare in diagonale la palla nella porta vuota, 3-1 e riposo.

La seconda frazione vive sulle respinte di Borta, i tiri di Jusufi deviati da Uccelletti nel periodo di massimo sforzo dell'Alta Maremma, la punizione di Cipriani messa ancora in corner da Uccelletti. Si chiude al 41' con il frizzante contropiede finalizzato da Piazza.

Follonicagavorrano – Alta Maremma 4-1 (3-1)

FOLLONICAGAVORRANO: Uccelletti, Milano, Stefanini, Giovannucci, Cionini, Pimpinelli (1' st Picci), Moroni, Criscuolo (48' st Artino), Pallini (19' st Vuturo), Piazza (44' st Calvi), Scartabelli (43' st Miccoli). A disposizione: Comparini, Agafitei, Sorvillo. Allenatore: Daniele Pagliarini.





ALTA MAREMMA: Borta, Angiolini, Cerreti (8' st Norgini), Pelacani, Seljmanil, Diani, Kopsithi, Jusufi (44' st Piatto), Emini (37' st Cipriani), Khadra (25' st Khribech), Rossi (16' st Soua). A disposizione: Leandri, Baldanzi, Pieri. Allenatore: Sandro Vegliò.





ARBITRO: Alessandro Luca Maretti; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Riccardo Tobaldo.

RETI: 14' Criscuolo, 19' Scartabelli, 42' Seljmanil, 48' Pallini; 41' st Piazza.

NOTE: ammoniti Cionini, Pimpinelli, Criscuolo, Vuturo, Diani, Cipriani. Calci d'angolo 7-5. Recupero: 3' + 5'.

Il tabellone

A Invictasauro – Sant'Andrea 2-0

B Follonicagavorrano – Alta Maremma 4-1

C Grosseto – Scarlino (mercoledì 5 giugno)

D Atletico Piombino – Venturina (giovedì 6 giugno)

Semifinali

domenica 9 giugno C-D

lunedì 10 giugno Invictasauro – Follonicagavorrano

Finale

venerdì 13 giugno