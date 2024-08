Coop amiatina sostiene la seconda edizione di Arcidò

L’evento si svolge nella nuova Piazza della Riconciliazione ad Arcidosso



Arcidosso: Coop Unione Amiatina, da sempre attenta ai territori dove è presente, ha costantemente sostenuto negli anni le attività che concretizzassero il senso di comunità, di collaborazione, di socialità e solidarietà. “Coop ritiene strategica per la comunità questa iniziativa che mette al centro la convivenza e la riconciliazione. Nel 2024 pensare di realizzare una piazza con l’ambizione di accogliere, di far coesistere persone e pensieri, di far incontrare le persone fuori dalle loro case ci è sembrata un’idea condivisibile” queste le parole di Vincenzo Fazzi presidente di Coop Amiatina. “Dare visibilità alla manifestazione Arcidò, che si svolgerà in questa piazza, esprime il nostro modo di accompagnare la nascita di questo nuovo punto di incontro con l’auspicio che le generazioni attuali e future la animino e la facciano diventare un fulcro della vita sociale di Arcidosso.”

Dal 21 agosto le parole del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, insieme a quelle di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, riempiranno la nuova piazza di significati e consegneranno il testimone ai cittadini attraverso le iniziative di Arcidò. Non solo parole per animare questa piazza, ci saranno giochi e convivialità, cinema e musica, valorizzazione dei prodotti del territorio e mostre d’arte.

Coop Unione Amiatina, nata nel 1960 a Santa Fiora loc. Bagnore (GR), è presente oggi con 28 punti vendita in Toscana e nel Lazio. È una delle medie cooperative di consumo italiane, sotto l’insegna Coop.