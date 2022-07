annuncio Attualità Contributi per l’affitto: ecco come fare domanda 15 luglio 2022

15 luglio 2022 134

134

Redazione È possibile richiedere il finanziamento al Comune entro il 15 agosto 2022

Capalbio: È stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione. “Anche quest’anno – dichiara Patrizia Puccini, assessore con delega al Sociale – abbiamo voluto garantire un aiuto concreto per l’affitto. Una decisione ancor più significativa e necessaria, se pensiamo a quanto stia salendo in questo periodo il costo della vita”. La domanda per l’assegnazione del contributo dovrà essere presentata entro lunedì 15 agosto. Per conoscere tutte le informazioni relative ai requisiti, alle tempistiche e alle modalità della domanda è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio.

annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Attualità Contributi per l’affitto: ecco come fare domanda Contributi per l’affitto: ecco come fare domanda 2022-07-15T14:00:00+02:00 128 it Contributi per l’affitto: ecco come fare domanda PT1M /media/images/Capalbio-3.jpg /media/images/thumbs/x600-Capalbio-3.jpg Maremma News