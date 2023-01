Contributi a fondo perduto per le imprese del Comune di Isola del Giglio

L’associazione ricorda che c’è ancora tempo per presentare domanda anche in altri Comuni dell’entroterra della provincia.



Confcommercio è a disposizione per l’inoltro delle domande.

Grosseto: Anche quest’anno molti Comuni dell’entroterra della provincia di Grosseto, su disposizione del Governo o comunque avvalendosi dei sostegni pubblici, stanno pubblicando bandi per destinare contributi a fondo perduto a favore di attività commerciali ed artigianali.

Opportunità ovviamente da non perdere che Confcommercio Grosseto, come sempre, sta seguendo con attenzione, mettendo a disposizione il suo Ufficio Bandi. La pubblicazione più recente riguarda il Comune di Isola del Giglio che ha emesso il suo nuovo avviso pubblico destinato alle microimprese con unità locale sul territorio comunale. Sono ammissibili i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio 2023. In particolare, ed a mero titolo di esempio, sono ammissibili: i costi per utenze, i costi del personale dipendente, i costi di locazione dei locali in cui si svolge l'attività d'impresa; i costi di acquisto delle materie prima e in generale dei fattori produttivi necessari all'attività, con particolare riferimento alle spese sostenute per le dotazioni necessarie al contenimento del contagio da nuovo Coronavirus SarsCov2.

Il contributo a fondo perduto è determinato nella misura del 50% delle spese ammissibili sino da un massimo di 1.000 euro a domanda. Confcommercio Grosseto ricorda che sono ancora aperti anche altri bandi (ognuno dei quali ha le sue caratteristiche sia per le spese ammissibili nonché per le scadenze ecc.) in altri Comuni della provincia, come ad esempio a Campagnatico, Cinigiano, Pitigliano e Castell’Azzara.

L’associazione invita coloro che sono interessati agli avvisi emessi dai Comuni e che intendono avvalersi dei servizi di Confcommercio Grosseto per la presentazione della domanda a contattare il prima possibile l’Ufficio bandi scrivendo a finanza.agevolata@confcommerciogrosseto.it. Si raccomanda di indicare nella e-mail la denominazione azienda e un recapito telefonico di riferimento per essere ricontattati. Come di consueto, le ditte associate Confcommercio Grosseto che usufruiscono del servizio Contabilità sono già state direttamente contattate o lo saranno nei prossimi giorni dai funzionari addetti alla gestione delle pratiche.